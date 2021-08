L’aereo con l’assistenza umanitaria è arrivato a Cuba dall’Italia ›Mondo› Granma

Un aereo speciale dall’Italia con l’assistenza di oltre 200 metri cubi è già a Cuba per sostenere la lotta contro il COVID-19.

In mattinata è partito dall’aeroporto Mulpenza di Milano con una donazione di circa 1,5 milioni di euro, che è in risposta alla campagna #PuttingHeartACuba lanciata in Italia in risposta all’appello del Presidente. Dare coraggio alla nazione per aiutare a combattere la gravità del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti e le conseguenze dell’epidemia di COVID-9.

Un comunicato dell’ambasciata cubana in Italia afferma: “Inoltre, gli ospedali dell’Avana saranno incaricati dell’inventario di medicinali, attrezzature mediche e forniture”. , Madanzas, Holguan, Cyanfugos, Santiago de Cuba, Guantanamo e Seiko de Evila.

L’Istituto per gli Scambi Culturali ed Economici di Cuba (AICEC) è stato il principale promotore e coordinatore di questa attività in collaborazione con la Federazione Generale Italiana Lavoratori Italiani (CGIL).

Il Coordinatore Nazionale dei Cubani Residenti in Italia (CONACI), l’Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba ei suoi numerosi circoli, e la Regione Piemonte, la Comunità di Sant’Egidio, UNDP hanno svolto un ruolo chiave in questo sforzo. PADIT, Aziguba Umbria e ARCI Umbria, La Villetta, Collettivo CubaVa, Nuestra América – Capitolo Italiano of Network in Defense of Humanity, Youth Organization Cambiando de Ruta, Centro de Estudios Italia -Cuba, ARCI, T deren la Memora, Trentino e Floroso OTV , altri.

Sono inclusi anche i contributi dell’Associazione Sodepas della Spagna, della Cooperazione Cubana della Francia e dell’Humaniimex di Marsiglia, Francia.

Sforzo di solidarietà dall’Italia a sostegno del popolo cubano, # Heartfelt for Cuba, dedicato in particolare alla memoria di Lester Cabrera Chavez e del recentemente scomparso Cristiliano Dias Bardolo della Brigata Henry Reeve, deceduto a causa del governo-19. Durante il terribile momento dell’epidemia in Italia, hanno prestato assistenza sanitaria rispettivamente nelle città di Torino e Grema.