L’affollamento riduce lo spazio di riabilitazione

Il sovraffollamento dei detenuti in un gran numero di carceri del Paese è una delle costanti con cui hanno dovuto fare i conti le autorità dei governi precedenti e attuali, a causa dei rischi che ciò comportava per la salute dei detenuti e per l’ambiente del detenuti. La pace per esempio.



Al 29 aprile, c’era una carenza di circa 3.300 posti per persone private della libertà a livello nazionale, secondo i registri SNAI (National Service Comprehensive Care for Adults Deprived of Liberty).

Soprattutto a Santo Domingo, dove lunedì 9 maggio, a macellarecon più di 40 ospiti decedutiLa situazione era critica.

Lì, le attività presso il Centro di privazione della libertà 1 in quel distretto si svolgevano in condizioni praticamente affollate, secondo i dati ufficiali disponibili e le testimonianze dei parenti dei prigionieri, che mettevano in dubbio le misure adottate dal governo per proteggere la pace.

La capacità di carico effettiva di questo carcere, cioè la possibilità di accogliere persone in condizioni favorevoli, è di 914 posti. Al 29 aprile la popolazione che dovrebbe ospitare questo carcere è quasi raddoppiata: i detenuti sono 1.611.

Tuttavia, in una conferenza stampa, Pablo Ramirez, regista Servizio di assistenza nazionale completo per adulti privati ​​della libertà, lunedì 9 maggio, che ci sono circa 1.700 ospiti. Il funzionario ha anche avvertito che più di 100 prigionieri erano arrivati ​​in quel carcere nelle ultime settimane, dopo il massacro del 3 aprile a Toure, su ordine di giudici che hanno approvato l’habeas corpus.

“(C’erano) 124 (che) sono entrati nonostante il sovraffollamento. Ha indicato che ciò è dovuto a sentenze giudiziarie che non consentono di gestire centri di riabilitazione secondo il livello di pericolosità del privato della sua libertà.



Secondo una revisione di questo giornale sui dati sulla popolazione carceraria, al 29 aprile c’è una carenza di posti di prigionia in 23 dei 36 luoghi di privazione della libertà.

Il Centro per la privazione della libertà Guayas 1 è al primo posto nell’elenco delle carceri con questo problema, con un sovraffollamento di 1.465 detenuti. Anche la prigione 1 di El Oro registra più prigionieri del dovuto (circa 500). Un altro centro carcerario in queste condizioni è la prigione 1 di Tungurahua, con circa 400 detenuti.

Sebbene Perdoni Le misure concesse dal governo e altre misure attuate hanno ridotto il numero dei detenuti, il problema del sovraffollamento è noto e le cifre devono essere rivelate. Nel rapporto redatto da una delegazione della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR), dopo la visita nel Paese di dicembre, si afferma che “i livelli di sovraffollamento saranno più elevati per il fatto che la capacità nominale dichiarata dallo Stato dipenderà solo dal numero dei posti letto, e non corrisponderà alla capacità ricettiva effettiva”.

Reclutamento: $ 70 milioni quest’anno

Il National Comprehensive Care Service for Adults Deprived of Liberty (SNAI) prevede di acquistare forniture e servizi a contratto per circa 70 milioni di dollari quest’anno, secondo il suo piano di appalto annuale. Ad esempio, l’elenco degli articoli da acquistare include manganelli, manette e spray al peperoncino per $ 266.000.

Uno dei recenti acquisti assegnati corrisponde all’acquisizione di 6.300 serrature per i Centri di privazione della libertà della SNAI a livello nazionale, per $ 153.000, secondo i registri del National Public Procurement Service (Sercop).

Il portale degli appalti pubblici spiega che l’agenzia carceraria del paese ha assegnato 104 azioni contrattuali nel 2021 (ordine pubblico e privato), per circa 4,8 milioni di dollari. Tra questi acquisti c’è l’acquisizione di apparecchiature radio per un importo di $ 87.000 e altri di valore inferiore, ad esempio, per opere civili.