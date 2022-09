Lagarde aumenta la possibilità di un aumento dei tassi di interesse oltre la neutralità Da Reuters

© Reuters. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, parla in una conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio monetario dei governatori a Francoforte, in Germania, il 10 marzo 2022. Daniel Roland / Pool via REUTERS



FRANCOFORTE (Reuters) – La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha affermato martedì che la Banca centrale europea potrebbe aver bisogno di aumentare i tassi di interesse a un livello che limiti la crescita economica per combattere un’inflazione inaccettabilmente elevata.

“Se ci sono prove che un’inflazione elevata rischi di allentare le aspettative di inflazione, il tasso di politica coerente con il nostro obiettivo sarà in territorio stretto”, ha affermato in una lettera.

Le autorità monetarie hanno parlato di una pausa per aumentare i tassi di interesse una volta che la BCE avrà raggiunto il livello cosiddetto “neutrale”, che non stimola né rallenta la crescita, ma un numero crescente di regolatori di tassi sta ora vedendo i rischi che il costo del credito dovrebbe essere più alto.

L’inflazione ha già superato il 9% e potrebbe accelerare con le aspettative a lungo termine, un benchmark per i tassi, che ora supera l’obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea.

