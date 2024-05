L’Agenzia internazionale per l’energia teme “tensioni” nell’approvvigionamento di minerali essenziali per la transizione energetica

L’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha messo in guardia da potenziali “tensioni” nelle forniture globali di minerali e metalli importanti per l’attuazione della transizione energetica e ha chiesto maggiori investimenti nel settore.

Ha aggiunto che “i prezzi bassi dei metalli critici” come rame, litio e nichel, utilizzati per trasmettere elettricità o nelle batterie delle auto elettriche, negli impianti eolici o nei pannelli solari, “nascondono il rischio di future tensioni nell’offerta”. L’Agenzia internazionale per l’energia nella sua seconda relazione annuale in questo campo, pubblicata venerdì.

L’agenzia stima che l’investimento totale necessario nel mondo prima del 2040 ammonterà a “800 miliardi di dollari” per raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi del 2015 di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto all’era preindustriale.

Ma il calo dei prezzi delle materie prime, che ha reso le batterie più economiche in media del 14%, potrebbe anche frenare gli investimenti nel settore minerario.

L’anno scorso il prezzo del litio è sceso del 75%, mentre quello del nichel, del cobalto e della grafite è sceso del 30-45%.

In termini di volume, i due minerali più a rischio di “nervosismo” nella loro fornitura sono il litio e il rame, che rappresentano un “divario significativo” tra le previsioni di produzione e di consumo, secondo questo rapporto.

La necessità di questi materiali è in aumento. Nel 2023, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 35% e l’utilizzo di pannelli solari ed eolici è cresciuto del 75%.

Gli elettrolizzatori che producono l’idrogeno verde necessario per decarbonizzare l’industria pesante o i trasporti richiedono metalli come nichel, platino o zircone. Secondo il rapporto, la crescita di queste strutture nel 2023 è stata pari al 360%.

L’IEA avverte inoltre della necessità di diversificare le forniture per contrastare la dominanza cinese, soprattutto nella produzione di due componenti chiave delle batterie per auto: anodi (il 98% della produzione proviene dalla Cina) e catodi (90%).

“Più della metà della produzione di litio e cobalto passa attraverso la Cina. Il Paese domina completamente la catena di produzione della grafite”, che viene utilizzata anche nelle batterie e nell’industria nucleare, afferma il rapporto.

Rischi sociali e ambientali

Ma lo sviluppo delle miniere pone rischi sociali e ambientali alle comunità adiacenti allo sfruttamento, hanno sottolineato diverse ONG.

Galina Angarova, rappresentante della tribù siberiana dei Buriati che guida una coalizione di associazioni che difendono i diritti degli indigeni, ha affermato che la corsa per questi importanti minerali infligge “costi enormi” agli indigeni e alle loro terre tradizionali.

“Se continuiamo di questo passo, rischiamo di affrontare la distruzione della natura, della biodiversità e dei diritti umani” in un’economia a zero emissioni di carbonio, priva di petrolio, gas e carbone, ha dichiarato alla stampa.

Angarova lo ha difeso, dicendo: “Siamo sull’orlo della prossima rivoluzione industriale (…) e dobbiamo attuarla correttamente”.

Adam Anthony, della ONG Publish What You Pay, segnala un altro problema: in Africa, ad esempio, le compagnie minerarie iniziano a estrarre questo minerale senza che questa attività fornisca alcun valore aggiunto alla popolazione locale.

Spiega che in Tanzania, dove lavora questo attivista, si estraggono manganese e grafite, ma non si produce nessuna delle attrezzature che li utilizzano, come le auto elettriche o le batterie.

“Quando parliamo di minerali critici, dobbiamo chiederci: per chi sono importanti?” Antonio conferma. “Non riceviamo alcun beneficio da questa estrazione.”