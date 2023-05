L’Agenzia per la Protezione Ambientale di Cartagena e la Guardia Ambientale hanno smantellato gli avvisi affissi nei luoghi pubblici

Cartagine

Prosegue la campagna di contrasto e rimozione delle pubblicità che generano inquinamento visivo nelle aree pubbliche della città. In un’operazione condotta dalla Public Environmental Corporation EPA CartagenaCon il supporto della Guardia Ambientale, nel quartiere Torres sono stati rimossi circa 57 cartelli pubblicitari esterni.

Avvertenze su pali della luce pubblica, parchi e altri luoghi pubblici del settore potrebbero essere stati smantellati. A questo punteggio si sono aggiunti quelli realizzati nei giorni precedenti nei quartieri San Francisco, Maria e La Esperanza, lungo Pedro de Heredia Street e Transversal 54.

Quest’anno sono stati rimossi più di 400 avvisi, tra striscioni, striscioni di grandi dimensioni, cartelloni e cartelloni che sono stati rimossi da spazi pubblici e rimossi una volta rimossi. L’obiettivo principale di queste operazioni è far divertire la gente di Cartagena Gli spazi pubblici sono privi di inquinamento e la comunità è incoraggiata a utilizzare altri strumenti per promuovere i propri eventi o altre attività commerciali.

Allo stesso modo, va notato il rispetto di quelli previsti dalla Convenzione 041 del 2007, in base alla quale la pubblicità esterna visiva è regolamentata nella provincia di Cartagena, che indica in uno dei suoi articoli il responsabile di uno qualsiasi dei mezzi di pubblicità regolamentati in questa Convenzione, è necessario registrarlo entro e non oltre dieci anni (10) giorni lavorativi prima della loro collocazione, davanti al segretario alla pianificazione che vigilerà sul rispetto dei relativi requisiti e condizioni.