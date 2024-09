L’Agenzia spaziale europea apre un centro di addestramento per missioni lunari

Vestiti con tute spaziali pesanti e visiere per proteggerli dal sole, gli astronauti francesi Thomas Pesquet e Matthias Maurer della Germania si muovono lentamente attraverso quella che sembra essere la superficie della luna, accompagnati dal loro fidato cane robotico.

Ma non è la luna.

Ci vorranno anni prima che l’Agenzia spaziale europea (ESA) possa inviare lì uno dei suoi astronauti. Per ora, si stanno allenando in una struttura che l’agenzia ha aperto mercoledì in Germania, dove sono state replicate le condizioni lunari.

La struttura LUNA presso il Centro Astronautico Europeo vicino a Colonia contiene 900 tonnellate di roccia vulcanica terrestre come quelle trovate sulla Luna sparse su una superficie poco più grande di un campo da basket.

L’ambiente a bassa gravità della Luna sarà simulato utilizzando rover montati sulla superficie che seguono i movimenti di un astronauta sospeso o di un esploratore itinerante.

In una conferenza stampa prima dell’inaugurazione, l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst ha affermato che la struttura fornirà “la maggior parte delle cose che troveremo sulla Luna”.

“È la superficie, è la polvere lunare, le rocce, l’illuminazione”, ha detto. “Lavoreremo con tute spaziali che limitano il nostro movimento e la nostra visione”.

Il direttore generale dell’ESA Joseph Aschbacher ha affermato durante la cerimonia di apertura che la struttura “rappresenta una pietra miliare negli sforzi di esplorazione spaziale dell’Europa”.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha negoziato tre posti per le future missioni lunari nell’ambito del programma Artemis guidato dalla NASA per il 2030, a seconda dei progressi del programma. Attualmente fa affidamento sulla NASA e su altri per portare i suoi astronauti nello spazio.

L’Agenzia spaziale europea sta costruendo il modulo di servizio per la capsula dell’equipaggio Orion che volerà sulla Luna come parte di Artemis.

“Dobbiamo prepararci per la Luna perché al momento stiamo volando solo in orbita terrestre bassa verso la Stazione Spaziale Internazionale”, ha affermato l’astronauta dell’ESA Matthias Maurer. “Ma le prossime missioni ci porteranno sulla Luna.”

Il suolo lunare della struttura è costituito da roccia vulcanica estratta dalla catena montuosa Siebengebirge, non lontano da dove si trova la struttura, e poi macinata e vagliata per assomigliare il più possibile alla superficie lunare.

