L’aggiornamento selvaggio, il grande aggiornamento per Minecraft, arriverà il 7 giugno: non siamo dei fanatici

The Wild Update, il prossimo grande aggiornamento per Minecraft, ha ora una data di uscita!

Membri Maine CraftHanno molto da festeggiare Confermati i Mojang Studios colui il quale aggiornamento selvaggio Arriverà il 7 giugno e aggiungerà due nuovi biomi, oggetti e creature al popolare gioco di costruzione, esplorazione e avventura open world.

Questo aggiornamento è stato annunciato nel 2021, ma dopo diversi ritardi può finalmente essere goduto Edizione di roccia (PS4, XBO, Switch, iOS, Android) e accesi Versione Java Per Windows, macOS e Linux.

Le principali aggiunte a aggiornamento selvaggio Si presenta sotto forma di due nuovi biomi per Maine Craft: dalla nostra mano profondità oscure, uno spazio sotterraneo oscuro a cui dovremo accedere trovando la base di una grotta e scavando da lì (anche se non in linea retta). Sapremo di essere arrivati ​​quando smettiamo di sentire qualcosa, perché una delle caratteristiche di questo nuovo bioma è il suo silenzio. Si distingue anche perché troveremo uno strumento urlante, che una volta attivato genererà un file una guardial’unico mostro che vive in questa zona, e nuovo materiale, skolkche troviamo solo qui (via Vandalo).

Chi preferisce esplorare un’area un po’ meno intimidatoria può provare mangrovieè stato aggiunto un secondo bioma aggiornamento selvaggio. Lì troveremo nuovi alberi dalle grandi radici, mangrovie e un nuovo pezzo di fango. Sono stati aggiunti anche un nuovo veicolo, una barca forziere e due nuove creature dedicate a questa regione: calmatiuna specie di fate celesti, e la rana, che crea una speciale massa luminosa biologica. A proposito, quest’ultimo assalire Egli è infatti due creature: quando nasce lo fa in forma di girinocome nella vita reale, diventa l’unico oggetto di Maine Craft che ha una forma diversa quando si schiude.

