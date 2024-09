L’aggiornamento Stardew Valley 1.6 ha già una data di rilascio

Su console e dispositivi mobili

Stardew Valley continua ad essere aggiornato, offrendo contenuti sempre migliori per i giocatori che continuano a divertirsi ogni giorno.

La scena dei videogiochi indie è sempre esistita Era molto presente nel nostro ambientee negli anni sono riusciti a essere grandi esponenti della creatività nei videogiochi, permettendoci di vivere enormi esperienze in piccole bottiglie. Alcuni di questi titoli sono considerati alcuni dei migliori giochi della storia e Stardew Valley nello specifico non ne fa solo partema riesce a stabilire un livello minimo tra i giochi di fattoria, e riesce a superare altri classici epici del genere, come Harvest Moon o Story of Seasons.

Il suo creatore originale, Eric Baron, non molto tempo fa ha annunciato Haunted Chocolatier, che sarebbe stato il suo prossimo videogioco. Dopo questo, molti di noi pensavano che avrebbe lasciato da parte Stardew Valley, ma ciò non è accaduto affatto. Non solo Continua a lavorare sugli aggiornamenti per il suo gioco principaleMa sembra che piacerà moltissimo ai fan.

Nello specifico adesso stiamo aspettando che l’aggiornamento 1.6 arrivi su console e cellulari, e questo è già arrivato in precedenza su PC. Lo stesso sviluppatore si è rivolto a X/Twitter per confermare che arriverà su console (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch) e dispositivi mobili. Il prossimo 4 novembreQuindi non dovremo aspettare molto.

Data di rilascio per console Stardew Valley e aggiornamento mobile 1.6: 4 novembre – Preoccupato (@ConcernedApe) 22 settembre 2024

Se vuoi saperlo Tutti i dettagli su questo aggiornamentoTi consigliamo di rivederlo Le sue osservazioni sono di ampio respiroanche se vi diciamo già che i cambiamenti più significativi hanno molto a che fare con il multiplayer online.

Questa è costanza

Stardew Valley ha ricevuto molti aggiornamenti sin dal suo inizio, riuscendo a offrire i contenuti più interessanti e persino a trasformare Stardew Valley in un vero e proprio standard. Non sappiamo quanto continuerà ad essere aggiornato, ma il fatto è che ad un certo punto Sarebbe interessante iniziare a concentrarsi su Haunted Chocolatieril prossimo titolo promettente di Eric Baron, che lo ha confermato in questo caso Lo sviluppo sarà preso con più calmaCiò è in contrasto con il ritmo con cui è stato sviluppato Stardew Valley.

Ha detto che, Se vuoi goderti questo titolo al massimoTi consigliamo di consultare la nostra guida completa di Stardew Valley.

Puoi continuare Alfabeta In Facebook, Whatsapp Anche Twitter (X) Per rimanere aggiornato sulle ultime novità sui videogiochi.