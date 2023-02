L’agorà del design condividerà lo spazio con la statua di La Pamela

il L’attuale passeggiata si trova tra l’edificio Edem e il Capannone 2 di Marina de València Si sta preparando per essere migliore sito di installazione agorà Dalla capitale del design esposta da mesi Piazza del Municipio. struttura effimera, Una pietra miliare in Design Capital 2022Si cominciò a smantellare per svuotare la piazza per la celebrazione de Las Fallas e precisamente per installare la “gabbia” della Mescalata.

E le fonti del comune hanno indicato che l’installazione della struttura nella Marina non sarà immediata perché dovrà essere processato il trasferimento del “pezzo” al consorzio Valencia 2007, la cui gestione è stata prorogata di un anno mentre l’ente che lo gestisce è liquidato. Soluzione Coppa America È stato concordato tra le amministrazioni di istituire una nuova entità amministrativa per questo spazio strategico sul lungomare una volta liberato dal debito milionario che ne ha gravato per anni lo sfruttamento ed è stato cancellato dal governo centrale nel 2021. Sindaco, Giovanna RepoQuesta settimana è stato annunciato che la struttura, per la quale sono stati stanziati 70.000 euro per il suo smantellamento, sarà temporaneamente stoccata nel magazzino. Una volta approvato il trasferimento alla Marina Militare, verrà montato sul lungomare, anche se non subito. Le fonti comunali consultate garantiscono che l’aggregazione sarà comunque effettuata su terreni di proprietà dei comuni, circa il 30% della superficie totale del porto turistico. A causa delle dimensioni della struttura, quasi l’unico spazio che vi si adatta è la grande piazza tra Tinglado 2 e l’edificio della Fondazione Edem-Lanzadera, dove alcuni anni fa è stata installata la statua di La Pamela, ceduta da Hortensia alla città Herero. READ Perché gli squali attaccano i surfisti?

L’Agora Capitale del Design si aggiungerà al patrimonio inamovibile del Marina di Valencia, dove è custodita la barca Alinghi dell’America’s Cup, che non è ancora stata esposta, e dove è prevista anche la collocazione del vecchio faro nella porta che deve essere spostata per lavori di ampliamento. Design agora è un file Unità immobiliari 350 mq di superficieha lavorato come architetto e designer a Valencia Miguel Arrez In collaborazione con lo studio di architettura Arqueha Arquitectura y Urbanismo. L’installazione ha dimensioni in Pianta 24 x 10 metri e uno 10 metri di altezzaRealizzato in legno e ceramica. Il tetto interamente in barre presenta un disegno ondulato che simboleggia le onde del Mar Mediterraneo. Il 50% dei materiali utilizzati per la sua costruzione sono riciclati.

