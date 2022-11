L’agroalimentare colombiano raggiunge l’Europa

Da questo Natale ai prossimi 6 mesi, sette produttori agroalimentari e tre artigiani del settore raggiungeranno 10 città italiane, ha annunciato il Governo di Gundinamarca.

Ci saranno 34 esposizioni di prodotti in arrivo nel paese europeo, tra cui caffè, zucchero di canna, marmellata, cioccolato, miele, snack, ruanas tessuti a mano dalle comunità indigene Muisca, prodotti decorativi all’uncinetto e altro ancora.

Marcela Machado Acevedo, Segretario per gli Affari intergovernativi, ha affermato che l’iniziativa è stata espressa in collaborazione con il nostro alleato, la Camera di commercio italiana di Colombo, per sviluppare un programma completo che includa un programma di formazione rivolto ad aziende e artigiani. Appartiene a Kundinamarka.

Acevedo ha aggiunto che ad oggi hanno creato 50 incontri di lavoro virtuali e una missione commerciale per 3 acquirenti italiani, dando vita a questo eccezionale export.

Città italiane dove questi prodotti sono disponibili: Milano, Roma, Bergamo, Como, Perugia, Reggio Emilia, Cantù, Nembro, Gardone val trompia e Luino.

“Il supporto del Segretariato per gli affari internazionali è fondamentale nel processo di internazionalizzazione della nostra azienda e, grazie a questo progetto, stiamo realizzando la nostra prima esportazione. Vogliamo che Cundinamarca sia riconosciuta per la sua biodiversità e varietà di frutti”, ha aggiunto Matilde Cárdenas. Robledo, uno dei produttori rappresentativi del Paese.

Aziende che esportano i loro prodotti; Macizo Café SAS, Dorigenn SAS, Demuertelenta SAS, Mountain Food SAS, Associazione dei produttori di caffè speciali del comune di Sasaima, Mielferia SAS, Zeotropic de Colombia SAS, e dal settore artigianale noi Mhuyscas, Blu e Isanz Accessorios; In rappresentanza dei comuni di Pulí, Mosquera, Cajicá, Sasaima, La Vega, Sopo, Tenjo e Anapoima.