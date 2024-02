Lahontan Gold preleva campioni di roccia nel suo progetto West Santa Fe

Precedenti perforazioni in quest'area hanno identificato un grande sistema di ossido di oro-argento che rimane aperto.

Lahontan Gold Corp. ha annunciato i risultati del campionamento dei frammenti di roccia e della mappatura geologica del suo progetto di West Santa Fe di 19,7 chilometri quadrati.

West Santa Fe si trova a sole 8 miglia dal progetto di punta della società Santa Fe Mine, nella zona mineraria di Walker Lane in Nevada.

Una nuova mappatura e campionamento geologico hanno identificato una mineralizzazione di oro e argento di alto livello nell'area a nord della storica fossa di Mendora con campioni individuali contenenti fino a 2,61 g/t di oro e 899 g/t di argento.

Il valore dei campioni varia da 0,02 a 2,61 grammi/tonnellata di oro, da 0,7 a 899 grammi/tonnellata di argento, ed una media di 1,97 grammi/tonnellata di oro equivalente.

Mappatura e campionamento geologici recenti presso il West Santa Fe Project, Mineral County, Nevada. I gradi dell'oro in g/t sono riportati sulla mappa geologica di Lahontan, con linee blu che rappresentano le faglie.

I campioni di Au di alta qualità raccolti si trovano al di fuori delle aree storiche di intensa perforazione ed espandono l’area di perforazione target a Lahontan, nella parte occidentale di Santa Fe.

Undici campioni di frammenti di roccia superficiali sono stati raccolti in un'area vicina allo storico pozzo Mindora per espandere i potenziali obiettivi di perforazione e comprendere meglio la distribuzione della mineralizzazione refrattaria dell'oro e dell'argento in superficie.

Lahontan Gold Corp ha osservato che le qualità più elevate, 2,61 g/t di oro e 899 g/t di argento nel campione 503416, provengono da una faglia ricca di gossian dove una grande faglia ad alto angolo che colpisce nord-est interseca una più antica spinta a basso angolo. colpa.

Queste intersezioni di più serie di faglie e faglie incrociate si sono rivelate controlli fondamentali sulla mineralizzazione dell'oro e dell'argento nella parte occidentale di Santa Fe.

Il lavoro del nostro team geologico a West Santa Fe si è rivelato importante per comprendere i controlli relativi alla mineralizzazione dell’oro e dell’argento”, ha commentato Kimberly Ann, fondatrice, CEO, presidente e direttrice di Lahontan.

“L'oro e l'argento di alta qualità sembrano essere associati alle intersezioni delle faglie e forniscono eccellenti obiettivi di perforazione per ampliare questo sistema idrotermale già molto grande”, ha commentato. “Utilizzeremo questi dati per progettare il programma di perforazione della Fase 1 di Lahontan con l'obiettivo di stabilire una stima preliminare delle risorse minerarie per West Santa Fe nel 2024.” “.