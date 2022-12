L’album che raccoglie gli errori più grandi del 2022

Greatest Flops è un album degli 8 Greatest Mistakes del 2022. Da Invading Ukraine a Kanye West, questa azione cerca di vedere il contesto moderno sotto un’altra luce.

laboratorio creativo vacanze Presenta il primo album in cui colleziona grandi alti e bassi I migliori flop del 2022un vinile in edizione limitata con le otto scarpe più grandi dell’anno: from Invasione dell’Ucrainadifferenze riconoscimenti Kanye Westil Cambiamento climatico o 2022 Shakira. Insomma, uno sguardo satirico sul contesto che ha circondato lo scorso anno.

Come sottolineano da Days Off, questi sono otto fallimenti. otto tracce. Otto atmosfere acustiche per definire l’epoca in cui viviamo. Greatest Flops 2022 evidenzia quanto quest’anno sia stato pieno di flop e, sebbene sia impossibile pubblicare un album “Greatest Hits”, “Greatest Flops” è più in linea con la realtà degli ultimi 12 mesi.

2022 Greatest Flops non intende moralizzare o segnalare, ci invita solo a vedere il contesto da un’altra prospettiva. Puoi ascoltare gli otto brani che compongono questo album su soundcloudcon grandi fallimenti in testa Will Smith, Boris Johnson, Shakira, Kanye West o Putin. o problemi che interessano il mondo come i diritti sociali e il cambiamento climatico.

Greatest Flops 2022, album lungo quasi un anno con un po’ di festeggiamenti

Il design di questo album è opera dello studio di Berlino studio reale. Il vinile è realizzato con materiale trasparente al 100% e il disco è posizionato davanti alle immagini e non al centro come il vinile classico, con l’obiettivo di invitare le persone a “guardare l’anno” attraverso il vinile e la sua musica.

Il più grande flop contiene 8 tracce con audio relativi al fallimento del 2022, i suoni mostrano il rallentamento dei suoni e la loro mescolanza con altri suoni per generare un’atmosfera che gioca tra decadenza, ansia, mancanza di definizione e scherno di una realtà quasi miserabile. Il vinile è in vendita su base limitata sul web Greatflops.comPer 60 euro.

Days Off, l’art poster che firma l’opera, si compone di: Alvaro Palma, Mariana Valderrama, Diego Basualdo e Ivan Barlorionace con una vocazione collaborativa, sperimentale e artistica, con l’intenzione di portare una mirada creativa al contesto e alla cultura popolare, ridefinendo continuamente gli spettacoli, il tono, il messaggio e infine le forme di espressione, con ogni goccia che sarà leggera .