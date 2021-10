L’algoritmo di raccomandazione di Twitter amplifica più contenuti politici di destra – Diario Digital Nuestro País

MADRID, 23 ottobre (Portaltic/EP) – L’algoritmo di raccomandazione di Twitter sta amplificando più contenuti politici di destra, cosa che sta accadendo con politici e account dei media, secondo l’ultima analisi della società.

L’azienda spiega che nella visualizzazione Timeline è possibile scegliere tra una visualizzazione cronologica inversa o una visualizzazione ordinata per algoritmo. In questo secondo caso, gli utenti vedono “tweet” dagli account che seguono e anche contenuti che potrebbero interessarli in base alle loro frequenti interazioni.

Per Twitter, ciò che un utente vede nella sua “linea temporale” può essere descritto come “una funzione di come interagiscono con il sistema algoritmico”, come sottolineano da Twitter. Infatti, nel suo nuovo studio, ha analizzato se un algoritmo di raccomandazione amplifica il contenuto politico.

Per questo mi sono soffermato sui “tweet” condivisi da politici eletti di sette Paesi (Spagna, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), che rappresentano “solo una piccola parte del contenuto politico sul piattaforma”, e quelli condivisi dai media. .

Nella sua analisi, che confronta l’amplificazione politica dalle due prospettive della “linea temporale”, si è anche concentrato sul determinare se alcuni gruppi politici, o anche i media, hanno un’amplificazione maggiore di altri. Lo ha fatto tra il 1 aprile e il 15 agosto 2020 con milioni di tweet da account gestiti da politici eletti dei sette paesi.

I risultati ottenuti mostrano che c’è un’amplificazione della visualizzazione della “timeline” generata dall’algoritmo, indipendentemente dal gruppo di appartenenza del politico o dal fatto che sia al potere o meno. In sei dei paesi analizzati (tutti tranne la Germania), l’amplificazione è stata maggiore nei “tweet” condivisi da account di destra quando studiati come gruppo.

L’amplificazione è anche maggiore nei media a destra dello spettro politico dal punto di vista computazionale, rispetto ai media a sinistra.

“In questo studio determiniamo cosa sta succedendo: alcuni contenuti politici sulla piattaforma vengono amplificati”, afferma Twitter in una dichiarazione pubblicata sul suo blog ufficiale. Il gruppo “Ethics, Transparency and Accountability in Machine Learning” (Meta) non ha ancora determinato il motivo per cui si verificano i modelli osservati, che dipendono dalle interazioni tra le persone e la piattaforma.

“Speriamo che condividendo questa analisi, possiamo aiutare ad avviare una conversazione produttiva con la più ampia comunità di ricerca per esaminare diverse ipotesi sul motivo per cui generalmente vediamo un’amplificazione politica relativamente più di destra dei contenuti dei politici eletti su Twitter”, conclude la società .