LaLiga Santander: Barca in testa alla partita più vista della Liga

Ilbrandello Tifosi della Liga Hanno rotto la tendenza al ribasso delle ultime stagioni nella campagna appena completata, secondo un rapporto di geco. Vinci le partite della Liga Santander 26% di spettatori e 52% di share Rispetto alla stagione precedente e si posiziona su livelli molto simili alla stagione 19/20.

Incatenato, il canale principale di Movistar, Movistar La Ligamedia nel 2022 (finora) la migliore media annuale storica e Obiettivo Riuscito a superare l’1% di condivisione dello schermo. Sì, il canale di proprietà di Mediapro sta perdendo spettatori totali rispetto alla scorsa stagione (598000 contro 642000) Pur vincendo la quota.

secondo le età, Quelli di età superiore ai 45 anni sono quelli che consumano di più il calcio, sia nella fascia di età compresa tra 45 e 64 anni che in quella di età superiore ai 65 anni. naturalmente, La fascia di età con più ‘quota’ va dai 13 ai 24 anni, che si trova in 3.7. Buone notizie per chi fa notare che il calcio ha smesso di prendersi cura dei più giovani.

Tutti questi dati sono prodotti nel contesto di minori consumi televisivi. Come fa notare Geca, Finora nel 2022 rappresenta i minuti minimi annuali di consumo TV Per spettatore dal 1992 (192 min).

I giochi più visti

subordinare Le 20 partite più viste della Liga SantanderNessuno di loro è stato trasmesso pubblicamente. Sono stati tutti spostati Movestar. Tutti e due classici Conducono il tavolo. Barra 0-4 al Bernabeucon una media di 1.775.000, è stata la partita con il maggior numero di telespettatori. 1-3 Madrid al Camp Nou Il suo pubblico era leggermente inferiore in termini di presenze (1.630.000), ma lo era Leader in termini di partecipazione (14,4% contro 10,9%).

Le seguenti tre partite provengono dalle partite per le quali il Barcellona è stato uno dei contendenti: Barra Siviglia, Barra Valencia e Barra Siviglia. Ciò significa che la squadra azulgrana è protagonista delle cinque partite più viste della stagione. Bisogna andare al sesto e settimo posto per trovare il derby di Madrid.

Un’altra informazione che parla dell’interesse suscitato dalle partite del Barcellona è quella I primi 20 Delle partite più seguite, 15 sono della squadra del Barcellona.

Le 20 partite più viste della Liga 21/22