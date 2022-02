LaLiga Santander live streaming: statistiche dal Round 24

Cadice S celtico Questo sabato si è aperto in un duello tra due squadre con dinamiche molto diverse (14:00). Dopo di che, capo La Liga Santander visita Villarreal Lanciato e determinato a partecipare Europa Prossima sessione (16:15). Più tardi, un Fulmine toccato e nel mezzo riceve i resti della trascrizione Osasuna in un Valika (18:30.). finalmente , Atletico Madrid riunire Kiki Sanchezfiori Nel derby di Madrid Wanda Metropolitan (09:00.).

Negredo, segna gol a vita



Cadice 0-0 Celtic.Minimo 8. il ‘Squalo’ È il capocannoniere della squadra di Cadice in questa stagione, aggiungendo sette gol tra di loro La Liga Santander (4) e Coppa Del Rey (3). Il giocatore dell’Accademia di Madrid segna 1,2 tiri a partita e il 37,5% va in porta. Oggi, invece, festeggia la sua 320esima partita nella massima categoria del calcio spagnolo, segnando 123 gol e fornito 33 assist.

Questo marchio Negredo è offerto a 3,60 pollici Scommesse importanti.

Arrivano i tavoli al nuovo Mirandella

Cadice 0-0 Celtic.1 minuto Dopo zero a zero la scorsa stagione, il Cadice Hanno pareggiato nelle ultime tre partite casalinghe contro Celta Vigo in un La Liga Santander, un record di gruppo di Cadice. Come dati, solo da Osasuna (5) Ha vinto il maggior numero di pareggi casalinghi consecutivi nella competizione nazionale. Inoltre, giallo, insieme a Granata S ValenzanoLa seconda squadra a segnare il maggior numero di pareggi finora in questo torneo lega (9 – sei di loro in casa), dietro Club sportivo (10).

La partita finisce con un pareggio a 3,20 pollici Scommesse importanti

I numeri di Asspace parlano da soli

13:40. L’attaccante spagnolo è ancora una volta una superstar La Liga Santander E continua a fornire vantaggi per passare alla fase successiva Globalismo. A livello statistico, Iago Espace È l’unico calciatore a segnare almeno 10 gol in ciascuna delle ultime sette stagioni di La Liga Santander E continua a giocare in competizione. Il galiziano ha già segnato 11 gol nelle precedenti 22 partite di campionato giocate nella stagione in corso ed è, oltre al capocannoniere del campionato, il capocannoniere. celticoil calciatore che ha terminato di più la squadra Santi Mina (2,14 a partita).

Questo marchio Aspas è offerto a 2,62 pollici Scommesse importanti

Registra uno scatto nel momento peggiore

13:20 un team Sergio Oggi, il concorrente è valutato per non essere stato affatto molto bravo ultimamente. il Cadice Hanno vinto solo una delle ultime sette partite contro di loro Celta Vigo in un La Liga Santander (3E 3D). Tuttavia, questa vittoria è arrivata l’ultima volta, quando gli andalusi hanno vinto 1-2 storie Nella partita corrispondente al primo turno. Se vincessero ancora oggi, il Cadice potrebbe vincere due partite consecutive contro la squadra galiziana per la seconda volta nella massima categoria del calcio spagnolo, la prima da allora. 1986.

La vittoria di Cadice viene visualizzata a 4,2 pollici Scommesse importanti

Dinamiche assolutamente opposte

13:00.. Cadice S celtico Di fronte a questo incontro il ventiquattresimo giorno di La Liga Santander In casi completamente diversi. mano Sergio osservato in Città di ValenzanoCadestas ha vinto una partita fondamentale per loro con un punteggio di 0-2. Tuttavia, hanno ottenuto questa vittoria solo negli ultimi cinque incontri (P1 S3) e sono terzultimo con cinque punti. Maiorca. un team codice Ha vinto quattro delle ultime sei partite in La Liga Santander (1D 1D) e si classifica decimo con 30 punti. La squadra gialla cercherà di evitare la retrocessione fino a fine stagione, mentre la squadra di Figo cercherà di mantenere le posizioni europee, anche se non sarà facile a causa della grande competizione in corso in testa alla classifica. .

La perdita di Celta viene visualizzata a 1,25 pollici Scommesse importanti