LaLiga Santander: Rayo Vallecano – Atltico de Madrid: programma e dove vedere LaLiga 29 in TV

E illui è Raggio Vallecano e il Atletico Madrid Si affrontano sabato alle 21:00 all’Estadio de Valikanella partita corrispondente a Oggi 29 Da La Liga Santander.

La squadra che guida Andoni Iraula Arriva puntuale fiducioso che un pareggio contro Siviglia L’ultimo giorno era il disgustoso che stava cercando. Dopo un primo piatto da capogiro, il rasta ha rallentato al tavolo. Non hanno vinto lega Per più di tre mesi devono tornare sulla strada della vittoria per evitare stress inaspettati in questa fase finale.

Da parte sua, il Atleta visitando Valika Come stagione in più nel campionato da 14 partite in cui è iniziato Pamplona. Questa vittoria in Sadar Fu la svolta per quelli di Simeoneche da allora hanno riguadagnato il meglio di sé, hanno pareggiato contro Manchester United Su Campioni.

Programma e canale TV per seguire la partita di prima divisione tra Rayo Vallecano e Atlético de Madrid

Il Rayo Vallecano Atletico Madrid Può essere visto in TV attraverso il canale Movistar LaLiga, accessibile attraverso la suddetta piattaforma di pagamento, che condivide anche con Orange.

Puoi anche seguire il gioco elencandolo Marca radiofonica E con un commento diretto di MARCA.com. Da due ore prima, segui l’ora precedente e l’undicesima. Dopo la partita potrai leggere gli eventi, le dichiarazioni dei campioni e vedere il riepilogo contenente le migliori giocate e gol.