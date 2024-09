L’allenatore del Liverpool scherza sul gol meraviglioso di Darwin Nunes: “Probabilmente è migliore di me”

Arne Slott, Direttore LiverpoolHa fatto riferimento al meraviglioso gol segnato da Darwin Núñez contro il Bournemouth nella Premier League inglese, e ha risposto con umorismo a ciò che ha pensato quando ha visto che l’uruguaiano aveva centrato la porta da lontano.

Arne Slott con Darwin Nunez nella partita del Liverpool. Immagini Getty

Sabato il Liverpool ha battuto il Bournemouth 3-0, con Nunez che ha segnato il terzo gol dei Redsil suo primo finora in questa stagione. Nella conferenza stampa successiva alla partita fessura Consultato sulla ricerca della coerenza Nunez All’inizio della stagione, ha detto che questo si ottiene attraverso il duro lavoro e le prestazioni della squadra.

“Se la prestazione della squadra non è costante, è molto difficile che il giocatore lo sia. Dobbiamo formare le nostre abitudini giorno dopo giorno in allenamento e in partita per raggiungere quella coerenza. Quando lavori sulle abitudini, ecco cosa proviamo a fare ogni giorno e Abbiamo visto una buona partita da parte sua e forse potrà dimostrarlo di nuovo mercoledì“Dobbiamo aspettare e vedere”, ha commentato il tecnico olandese, riferendosi alla partita di mercoledì 25 contro il West Ham in Coppa di Lega inglese.

accanto a, fessura Ha commentato come vede il gioco in porta Darwin Nunezche è stato uno splendido tiro di sinistro dalla destra del campo. “Quando ha calciato, il mio istinto mi ha detto: perché non continua a calciare? Perché era libero con la palla e pensavo che ci fosse un difensore. Ma dopo una frazione di secondo, quando ho visto la palla colpire il palo e andare in rete, ho pensato: “Beh, forse è un giocatore migliore di me in passato!‘. È stata una buona decisione per te.“, rispose ridendo.

Il senso dell’umorismo di Slott è dovuto al fatto che, sebbene fosse un giocatore professionista, ha avuto una carriera segreta e pienamente sviluppata nel calcio olandese, in cui ha indossato le maglie di Zwolle, NAC Breda e Sparta, vincendo due titoli di campionato olandese. seconda divisione. nazione. .