L’allenatore del Milan è arrabbiato perché Pulisic non ha tirato nessun rigore

La squadra americana è il collezionista ufficiale, e Paulo Fonseca non capisce perché Theo Hernandez e Tammy Abraham abbiano licenziato la Fiorentina.

Allenatore AC Milan, Paolo Fonsecaha espresso confusione sulla verità di ciò Cristiano Pulisico Non ha interferito Sanzioni Domenica la sua squadra ha perso contro gli ospiti 2-1 Fiorentinanonostante sia il lanciatore designato della squadra.

I rossoneri hanno effettuato due tiri dagli 11 metri nel corso della partita di Firenze. Per sorprendere Fonsecaamici Pulisico, Theo Hernandez E Tammy IbrahimAllora si fecero avanti e li lanciarono.

Pulisic ha segnato nella partita del Milan, ma non ha tirato nessuno dei due calci di rigore. Immagini Getty

“Il nostro rigorista designato è… Pulisico“disse con rabbia Fonseca. Ha aggiunto: “Non so perché i giocatori abbiano cambiato idea. Ho parlato con loro e ho detto loro che questo non può succedere di nuovo”.

PulisicoAl suo apice, ha segnato il gol del pareggio per la Nazionale Milano Un’ora dopo, dopo che la sua squadra era rimasta in svantaggio al 35′, il suo sesto gol stagionale.

Questo era il suo sesto gol stagionale. Con la sua squadra in svantaggio per 2-1, l’attaccante americano è stato sostituito all’81’ Samuel Chukwueze.

“Pulisico “Ha avuto problemi a piegarsi nel corso della settimana”, ha detto. Fonseca. “L’abbiamo affrontato e comunque Chukwueze ha creato occasioni”.

Fonseca Non era soddisfatto dell’arbitraggio dopo le tre Sanzioni Notevole nella partita.

Ha detto: “Non mi piace parlare di arbitraggio, ma questo non è calcio”. Fonseca.

“Il calcio è fatto di contatto e un tocco non può mai bastare per regalare la palla pena. Questo è il calcio, non un circo. E non sto solo parlando pena Contro, ma anche chi ci fischiava.

Ma, Fonseca Non ha trovato scuse per la sconfitta della sua squadra.

“Quando falliamo alle due Sanzioni Ha detto: “Abbiamo subito un gol come l’ultimo ed è diventato difficile vincere nonostante abbia creato molto”.

Il risultato ha posto fine alla serie di tre vittorie consecutive della squadra. Milano In Serie A Lasciandoli al sesto posto in classifica, a cinque punti dalla capolista Napoli, alla vigilia della sosta per le nazionali.