L’Alto Commissario delle Nazioni Unite chiede la fine della tortura e della detenzione arbitraria in Venezuela

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, ha concluso oggi una visita di due giorni a Caracas, durante la quale ha incontrato il Presidente Nicolás Maduro, i rappresentanti dei cittadini, le autorità legislative e giudiziarie, nonché i delegati di 125 ONG. Organizzazioni e portavoce della Piattaforma di opposizione unificata e attivisti per i diritti umani.

Nella sua dichiarazione ai media, Türk ha affermato di aver ascoltato le testimonianze delle vittime repressione e i loro parenti. “Ho sentito storie di persone arbitrariamente detenute e torturate (…) Ho sentito una donna che si è commossa quando ha raccontato come anni fa sua sorella è stata arrestata, violentata e torturata”.

L’Alto Commissario ha dichiarato di aver sollevato tali questioni con le autorità venezuelane. “Mi è stato promesso di occuparmi delle denunce di tortura, punirle e perseguire i responsabili”, ha rivelato Türk.

“Ho chiesto il rilascio di tutte le persone detenute arbitrariamente e sono fiducioso che presto avremo libero accesso a tutti i centri di detenzione del Paese”, ha affermato l’Alto Commissario, dichiarando di aver raggiunto un accordo con il governo per estendere il funzionamento del suo ufficio in Venezuela per altri due anni.

“Sono lieto di vedere che, dopo il mio incontro con il presidente Nicolás Maduro, (lui) ha espresso pubblicamente la sua disponibilità a lavorare per migliorare il sistema giudiziario. Questa è la chiave della riforma e offro il supporto dell’esperienza del mio ufficio per portarla avanti fuori.”

Türk ha sottolineato che durante i loro incontri ha potuto verificare lo stato “frammentato e diviso” della società venezuelana, nonché la “rottura della fiducia nei gruppi di interesse”. Tuttavia, ha sottolineato di aver trovato gruppi interessati a “costruire ponti” nella società civile.

Finora né Maduro né il suo governo hanno commentato queste parole. Non a caso, ieri, dopo l’incontro con Türk, il presidente ha scritto sul suo account Twitter: “Avremo sempre la volontà di pace affinché prevalga la nostra patria, quindi siamo lieti della visita dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turco.”

Ore prima di terminare la sua visita ufficiale in Venezuela, le organizzazioni per i diritti umani hanno presentato a Türk un rapporto che registrava 14.220 presunte esecuzioni extragiudiziali commesse negli ultimi dieci anni.

Questa è la seconda volta che l’Alto Commissario per i Diritti Umani si reca a Caracas. Lo ha già fatto Michelle Bachelet nel 2019, che ha anche chiesto il rilascio di circa 250 venezuelani considerati prigionieri politici.

Connettiti con Voice of America! Iscriviti al nostro canale Youtube Attiva gli avvisi o seguici sui social network: FacebookE Cinguettio E instagram.