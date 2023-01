L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per la Colombia ha parlato con i difensori dei diritti umani

Ha anche in programma di tenere un dialogo durante il suo soggiorno qui con i difensori dei diritti umani, i rappresentanti delle popolazioni indigene e di origine africana e membri della comunità internazionale.

Türk ha incontrato il capo delegazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Lorenzo Caraffi, con il quale ha discusso della situazione in Colombia e dell’importanza dell’azione umanitaria in questo Paese sudamericano.

L’alto funzionario delle Nazioni Unite ha iniziato martedì una missione ufficiale di due giorni in Colombia su invito del governo.

Nel corso della sua visita, che si concluderà domani, incontrerà anche le autorità governative.

Türk parteciperà a un evento a Bogotà organizzato dall’Ambasciatrice svedese, Helena Storm, per celebrare il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Per tutto il 2023, l’Alto Commissario e l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite visiteranno e parteciperanno a eventi per celebrare il 75° anniversario della Dichiarazione universale, nonché il 30° anniversario della Dichiarazione di Vienna e del Programma d’azione che ha portato alla creazione delle Nazioni Unite . Ufficio per i diritti umani.

Al termine della sua permanenza in Colombia, l’Alto Commissario terrà una conferenza stampa nella capitale.

