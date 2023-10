L’ambasciata americana ha cancellato tutti i servizi consolari

Oggi, 12 ottobre e domani, 13 ottobre, tutti i servizi consolari di routine, compresi i colloqui per i visti di immigrazione e non immigrazione (turismo e affari), sono stati cancellati presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Città del Guatemala, secondo il sito ufficiale. La stessa sede diplomatica. Se hai un appuntamento qui, ecco cosa dovresti fare.

Ambasciata degli Stati Uniti in Guatemala annullato Servizi consolari di routine previsti per giovedì 12 ottobre e venerdì 13 ottobre 2023. Ciò include gli appuntamenti per i servizi per i cittadini americani (ACS), inclusi i servizi passaporti, CRBA e servizi notarili, nonché appuntamenti per colloqui per visti di immigrati e non immigrati. .

Solo i richiedenti con appuntamenti di emergenza approvati e confermati per ACS e servizi di visto saranno ammessi all’Ambasciata alla data del loro appuntamento di emergenza. Tutto questo in un contesto di crescente tensione politica nel Paese centroamericano.

L’ambasciata americana annulla i suoi appuntamenti

Sulla base di queste informazioni, i cittadini statunitensi che necessitano di un appuntamento di emergenza possono contattare AmCitsGuatemala@state.gov. Nel caso in cui sia necessario riprogrammare il passaporto o l’appuntamento notarile, visitare il collegamento https://gt.usembassy.gov/appointment. I titolari degli appuntamenti CRBA verranno contattati dall’unità ACS per riprogrammare i loro appuntamenti.

I richiedenti un visto di emergenza per non immigranti devono seguire le istruzioni per richiedere un appuntamento di emergenza disponibili su: https://www.ustraveldocs.com/gt/en/expedited-appointment.

Nel frattempo, per gli appuntamenti di persona per il visto non immigrante, previsti per il 12 e 13 ottobre, una nuova data di appuntamento verrà inviata all’indirizzo e-mail registrato nel profilo del richiedente: ustraverldocs.com e tramite messaggio di testo. Possono anche controllare il proprio profilo per vedere la nuova data dell’appuntamento.

Spiegano che se i richiedenti non riescono a raggiungere la loro agenzia Cargo Expreso locale o la trovano chiusa il giorno dell’appuntamento per richiedere il rinnovo del visto, le loro domande verranno ricevute in qualsiasi giorno lavorativo fino al 30 novembre 2023 con la pagina di conferma dell’appuntamento visualizzato.

“Hanno concluso che i richiedenti che hanno un appuntamento per il visto di immigrazione verranno contattati via e-mail con le informazioni per riprogrammare il loro appuntamento.