L’Ambasciata in Italia rende omaggio a Marcelo Becchi

L’Ambasciata del Paraguay in Italia ha attivato lunedì una sala cerimoniale ufficiale con il nome “Avvocato Marcelo Peggy Albertini”. I funzionari del paese hanno partecipato all’evento.

Alla presenza di rappresentanti diplomatici e funzionari europei locali, questo lunedì, presso l’Ambasciata del Paraguay in Italia, situata a Roma, è stata attivata l’aula magna intitolata all’avvocato Marcelo Peggy Albertini.

La sede dell’ambasciata paraguaiana ha dichiarato in un comunicato che il nome del luogo nell’ambasciata è un “doveroso riconoscimento” dell’avvocato Bechi, una “persona onesta e coraggiosa che non ha mai rinunciato alla sua lotta”. “La sua eredità passerà alla storia e sarà un modello per le giovani generazioni”, ha aggiunto.

Nota correlata: L’avvocato colombiano chiede maggiore collaborazione dal Paraguay nel caso Peggy

L’avvocato Marcelo Becchi era a capo dell’Unità Antidroga e Antiriciclaggio della Procura della Repubblica del Paraguay. È stato assassinato da assassini mafiosi a Cartagena de Indias, in Colombia, il 10 maggio 2022.

“In questa occasione, rendiamo un meritato omaggio a un coraggioso uomo di legge che ha inferto il più grande colpo alla criminalità organizzata negli ultimi tempi nella storia del mio Paese con le sue attività al servizio della società”, ha dichiarato Roberto Melgarejo Palacios, Ambasciatore della Repubblica del Paraguay, nel suo discorso.

Ha sottolineato che Peggy era “una cittadina esemplare” che ha dedicato i suoi talenti e la sua carriera al servizio del Paraguay.

“Ha pagato un caro prezzo per il coraggio e il patriottismo nell’affrontare le forze della verità che hanno trovato seri ostacoli ai loro oscuri interessi”, ha detto Melgarejo.

L’ambasciatore ha spiegato che l’origine italiana dell’avvocato Peggy valorizza ulteriormente la sua immagine di rappresentante dell’unione tra il popolo d’Italia e il Paraguay.