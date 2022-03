L’ambasciata russa in Italia condanna La Stampa per il suo articolo sulla zecca

L’ambasciatore russo in Italia Sergei Rashov si è presentato ieri alla procura di Roma per citare in giudizio il quotidiano italiano. Marchio Per il commento del famoso corrispondente di guerra Dominico Kuriko, l’autore ha riflettuto sul fatto che l’idea di assassinare il presidente russo Vladimir Putin fosse morale.

“Il possibile assassinio di Putin è considerato un titolo, è immorale, etico e di stampa. Chiedo al magistrato italiano di indagare su questo caso. Mi fido della giustizia di questo Paese”, ha assicurato Rasov ai media italiani, accusando il giornale di essere coinvolto in reati come il crimine e istigazione al crimine.

Il titolo dell’articolo, pubblicato il 22 marzo, recita: “Guerra Ucraina-Russia: l’unica via d’uscita è assassinare Putin” e, tra l’altro, “Biden, la Nato e il primo piano degli europei: qualcuno ha assassinato Putin a Mosca e ci ha liberato dal peso.Un giornalista esperto in Libia e in Siria Il rapitore – conclude l’articolo scrivendo: “Siamo convinti che l’eliminazione violenta della tirannia non causerà ancora più caos?” Non possiamo che essere pessimisti”.

Guerrero ha raccomandato all’ambasciatore di assumere un traduttore migliore perché insiste sul fatto che l’idea di uccidere Putin è “immorale” e “crea grande confusione”. Direttore Marchio Massimo Giannini ha rifiutato di accettare “lezioni” da un Paese come la Russia, che è guidato da un autoritario che chiude giornali e radio nel suo territorio, e non può dire che stia uccidendo, ma ovviamente questo accadrà, e avrà l’effetto di incarcerare giornalisti che si oppongono al regime, oligarchi o oppositori.

Marchio Ha l’appoggio di molti politici italiani, come il segretario generale dei Democratici Enrico Letta o il ministro degli Esteri Luigi de Mayo, che hanno avvertito Mosca che “la libertà di stampa è intoccabile” in Italia.