L’ambasciatore italiano in Australia è morto all’età di 57 anni dopo essere caduto dal balcone di casa sua

Francesca Tardioli, ambasciatrice d’Italia a Canberra (Australia) dal 2019, è caduta dal balcone della sua casa di Foligno (Italia) ed è morta sabato pomeriggio. Raccogliere Media locali.

Gli agenti di polizia, coordinati dalla Procura di Spolto, stanno conducendo gli opportuni accertamenti per determinare la causa dell’incidente, anche se le prime ricostruzioni indicano che il 57enne ambasciatore italiano potrebbe aver perso l’equilibrio sporgendosi dal balcone. A casa sua.

Francesca Tertioli era in vacanza nella sua città natale, Foligno Frequentato Alla vigilia del termine del suo primo settennale di presidenza, incontro tra gli ambasciatori e il presidente della Repubblica Sergio Matterrella. Tardioli tornerà presto in Australia per riprendere le sue attività diplomatiche.