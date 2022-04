Lamborghini: 20 immagini impressionanti con l’Italia sullo sfondo

Questa volta dalla nuova Lamborghini, l’ibrida Sean RoadsterCome anche i classici MiuraIl Contea O il Il diavolo Indimenticato Fan SVJ, SUV Uro E questo Uragano In tutte le sue versioni: Spider, coupé, trazione integrale e trazione posteriore. Fino a 20 Supercar Lamborghini, protagoniste dell’iniziativa ‘Con l’Italia, per l’Italia (con l’Italia, per l’Italia)’, in cui 20 fotografi italiani ritraggono 20 modelli del marchio in 20 regioni italiane. Scopo: Migliorare l’immagine del Paese dopo l’emergenza Govt-19.

La casa italiana ha chiesto a 20 fotografi di punta di catturare lo spirito e l’unicità delle regioni italiane con 20 vetture Lamborghini protagoniste. Le foto risultanti non lasceranno nessuno indifferente. Si è unito anche al gruppo di artisti Accanto alla Lamborghini Aventador SVJ c’è la famosa fotografa Leticia Pataclia, che si occupa di fare una presentazione speciale alla sua città natale, Palermo.

Il tuo browser non supporta il tag “Video”.

Prime immagini

Le prime immagini del progetto mostrano il percorso iniziale di questo viaggio, che mira a mostrare l’intera geografia italiana già illuminata. Il tour è iniziato in Sardegna con i fotografi David de Martis e la Lamborghini Miura. Costa Smeralda, Alghero, il Lago di Cocinas, le colorate strade di Posa o la città di Cagliari sono solo alcune delle località tra cui scegliere.

Il tour è proseguito in Sicilia con le fotografie del fotografo Stefano Quintani e della Lamborghini Urus rossa. Partendo dalle pendici del monte Edna, passa attraverso Dormina e Catania fino allo splendido paesaggio di Siracusa, alle rovine greche di Aguirre e al Creto de Burri. Già nel paesaggio, hanno viaggiato in Calabria, Campania, Puglia, Molise e Basilicotta.

Queste sono le prime immagini di Lamborghini che esprime il suo impegno per il suo Paese e saranno diffuse nei mesi sui social e sui canali del brand. “Questa è un’iniziativa, un connubio di qualità, eccellenza e valori che solo con l’Italia si possono coniugare. La responsabilità sociale è una parte fondamentale del nostro approccio imprenditoriale. Facciamo la stessa cosa adesso mettendo in evidenza i tesori”, ha affermato il Direttore di Marketing e Comunicazione, Automobile Lamborghini.