Lamborghini fa l’ultima Aventador… per la seconda volta

Lo stabilimento Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, in Italia, ha appena prodotto l’ultima unità della Lamborghini Aventador. L’auto più potente, sportiva e costosa del marchio dice addio al mercato… per la seconda volta. Sì, l’ultima Aventador è stata effettivamente costruita mesi fa, ma la battuta d’arresto logistica per VW ha costretto Lamborghini a produrre nuovamente l’Aventador. Ma cosa è successo esattamente e perché nella storia dell’Aventador ci saranno le ultime due auto?

Lo scorso febbraio è arrivata la notizia. Una nave mercantile piena di nuove auto costruite di recente dal Gruppo Volkswagen è affondata nell’Oceano Atlantico dopo un incendio nel suo magazzino.. Si tratta di 4.000 vetture, di cui circa 1.000 Porsche, 189 Bentley e 85 Lamborghini, di cui 15 corrispondenti della serie finale speciale Aventador LP 780-4 Ultimae.

La tragica fine dell’incendio di Felicity Ace ha lasciato molti clienti senza la loro nuova auto, motivo per cui i vari marchi interessati hanno dovuto fare un passo per riprodurre quelle auto che erano già perse per sempre nel mezzo dell’Atlantico. il problema? colui il quale La Lamborghini aveva già terminato la produzione dell’Aventador ed era già in procinto di ridisegnare la fabbrica per dare vita al suo successore.una supercar a cui tutto punta, sarà presentata nei prossimi mesi.

così è, Lamborghini ha dovuto riavviare la linea di produzione Aventador per ricostruire 15 Aventador Ultimae “lavello”.. È interessante notare che questa produzione aggiuntiva è avvenuta durante il periodo in cui abbiamo testato la Lamborghini Aventador Ultimae lì vicino alla fabbrica Lamborghini.

Presentata al Salone di Ginevra nel 2011, la Lamborghini Aventador è stata finalmente costruita in 11.465 esemplari.. Durante questi 10 anni di vita, l’Aventador ha evoluto il suo design e le sue ricette per adattarsi alla nuova era e al settore che migliora con ogni nuovo membro rilasciato. a) si, Farewell Aventador è stato prodotto con la versione più potente mai realizzataEstrae 780 cavalli dall’iconico motore 6.5 V12 aspirato.

In fondo all’Atlantico, riposano per sempre 15 Lamborghini Aventador Ultimae

Ora è il momento di guardare a un futuro che parli di migliori prestazioni, più tecnologia e, soprattutto, elettricità. È stato confermato mesi fa dallo stesso produttore, Il successore della Lamborghini Aventador sarà una supercar ibrida che mostrerà una nuova evoluzione del motore elettrico V12 Fu mostrato per la prima volta da Sián e utilizzato anche dalla Countach LP 800-4.