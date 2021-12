Lamborghini Urus di MTM e Mansory: il SUV da 1.000 cavalli

La Lamborghini Urus By Mansory e MTM con oltre 1.000 cavalli la rende diversa, te la mostriamo!

24 dicembre 2021 ore 18:37

Questa Lamborghini ha un aspetto audace di fabbrica e ha più potenza delle supercar che esistevano molti anni fa, ma la gente vuole sempre di più.

Quindi vi presentiamo il successore più pericoloso che la Polonia abbia mai visto, l’LM002, grazie alla collaborazione tra Mansory e MTM.

La messa a punto dell’Urus ha portato l’Urus a un livello superiore, non solo in termini di drammaticità visiva come la dolcezza offerta dal V8 da 4,0 litri sotto il cofano, e l’estremo cambiamento di Mansory per dare all’auto più vantaggio, con prese d’aria giganti. la luna.

Inoltre, il pacchetto aerodinamico include anche un diffusore ispessito che presenta un sistema di scarico triplo montato al centro con finiture trapezoidali.

Più potenza

MTM è così responsabile dell’estrazione di più potenza dal motore che ha installato una coppia di turbocompressori più grande, un sistema di aspirazione aggiornato, un filtro dell’aria personalizzato e una trasmissione automatica ZF a otto velocità potenziata per gestire il carico extra.

La Lamborghini Urus si abbina perfettamente alla Bugatti Veyron originale con il suo motore quad-turbo W16 da 8,0 litri. I numeri delle prestazioni non sono stati ancora rivelati, ma dicono che questa macchina dovrebbe girare intorno alla Urus standard.

Guarda le foto dell’auto:

Lamborghini Urus di MTM e Mansory

