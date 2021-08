L’American Wrestling Association lancia John Cena NFTs

17 agosto 2021



2 minuti per leggere

Questo articolo è stato tradotto dalla nostra versione inglese.





Per un uomo della frase “non puoi vedermi”, John Cena Martedì ha fatto un ingresso in qualche modo visivo nell’arena digitale quando la WWE ha annunciato una nuova creazione Icone insostituibili (NFT) in suo onore.

. disse pubblicazione Scritto da Scott Zangellini, Senior Vice President of Strategy and Revenue Development della WWE.

NFT e souvenir speciali saranno disponibili in tempo per SummerSlam a WWE.com/NFT.

Il lancio, che segue quello di The Undertaker ad aprile, includerà un’asta di livello platino con un NFT unico nel suo genere e un’esperienza per due persone a WrestleManias 38 e 39, nel 2022 e nel 2023.

Il vincitore riceverà anche la sua cintura personale del campionato WWE e il titolo “Dr. Thuganomics-style Series” da Wrestlemania 35. I Bitski NFT sono offerti in associazione con la WWE.

Il livello Platinum arriva venerdì alle 20:00 ET e sarà disponibile per 24 ore. Il livello dell’oro viene rilasciato sabato. Comprenderà 500 NFT in edizione limitata e un merchandising in edizione limitata sponsorizzato dalla stessa Cena.

SummerSlam si svolge sabato alle 20:00 ET all’Allegiant Stadium di Las Vegas e va in onda esclusivamente su Peacock negli Stati Uniti e su WWE Network su tutti gli altri programmi. Cena affronterà il WWE Universal Champion Roman Reigns.