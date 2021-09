L’amore riempie l’aria, finale: quando finirà la serie turca in Spagna | Sin Kal Kabeme | Telenovelas nnda nnlt | Fama

La storia d’amore di Ida Yildiz e Serkan Polat continua a catturare l’attenzione delle masse. Da quando è andato in onda il primo capitolo, “amore nell’aria” È diventato un vero e proprio fenomeno televisivo che ha varcato i confini della Turchia e ha raggiunto molti altri paesi, tra cui la Spagna, dove ha migliaia di follower che non si perdono nessun dettaglio di questa produzione con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, due dei più famosi attori turchi in Turchia. il momento.

In linea di principio, la prima stagione di “amore nell’aria” È stato presentato in anteprima l’8 luglio 2020 e grazie al suo successo è stato rinnovato per la seconda parte che è stata trasmessa sugli schermi il 9 giugno 2021 da FOX Turkey.

La fine della seconda stagione di “amore nell’aria” Doveva svolgersi nell’agosto 2021, ma grazie al supporto del pubblico, Fox Turkey ha ampliato il numero di stagioni della serie turca, in totale, la seconda parte della serie “Sin Kal Kapemi” includerà 15 episodi, quindi i fan impiegheranno un po’ di più per dire addio a Ida e Serkan. Quindi quando sarà la finale della serie turca?

La seconda stagione di “Love Is in the Air” sarà presentata in anteprima lunedì 9 agosto in Spagna da Divinity (Immagine: Love Is in the Air / MF Yapım)

Quando finisce “l’amore nell’aria” in Spagna?

Grazie al suo successo e all’esercito di fan in vari paesi, la seconda stagione di “Love Is in the Air” è stata ampliata da Fox Turkey e avrà 15 episodi, quindi c’è più tempo prima di dire addio alla storia di Ida Yildiz e Serkan Polat.

Sebbene la fine della serie turca fosse prevista per agosto 2021, questo è cambiato dopo la decisione di Fox Turkey e ora il film “Love Is in the Air” troverà i suoi risultati alla fine di settembre, quando l’ultimo episodio di questo serie trasmetterà una bellissima storia d’amore.

Ora mancano solo quattro capitoli per porre fine alla storia d’amore di Ida Yildiz e Serkan Polat. Se Fox Turkey manterrà l’attuale ritmo di trasmissione, la fine di “Love Is in the Air” sarà il 22 settembre.

Va notato che ci riferiamo alla programmazione in Turchia, dove la trasmissione di “Love Is in the Air” in Spagna è stata ritardata di diversi mesi. È stato presentato in anteprima su Mediaset nel gennaio 2021 e da allora la produzione turca ha subito diversi cambi di programmazione.

“Love Is in the Air” con protagonista Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: Love Is in the Air / MF Production)

La seconda stagione di “Love Is in the Air” è stata presentata in anteprima lunedì 9 agosto in Spagna da Divinity, mostrandoci un salto di cinque anni mentre separa di nuovo Eda e Serran ma genitori di Kiraz.

Non è ancora possibile parlare di una data precisa per la fine della telenovela, poiché Mediaset potrebbe cambiare i tempi di trasmissione o fermarsi a un certo punto. Tuttavia, se la serie rimane la stessa, “Love Is in the Air” si concluderà in Spagna nella prima settimana di novembre.

Come si può guardare con diversità la seconda stagione di “Love in the Air”?

La seconda stagione di “Love in the Air” va in onda su Theology dal lunedì al venerdì alle 17:45.

Inoltre, abbiamo commentato che puoi goderti “Love is in the air” e la serie completa Divine di successo, oltre a controllare i capitoli in anticipo, devi abbonarti a Mitele PLUS.