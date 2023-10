“Lanceremo la moneta digitale argentina”: Sergio Massa

Il ministro dell’Economia argentino Sergio Massa ha confermato che se vince le elezioni e diventa il prossimo presidente del Paese, La valuta digitale verrà lanciata. Le sue parole sono state espresse durante il dibattito presidenziale che si svolge oggi, 1 ottobre 2023, al momento della pubblicazione.

“Lanceremo la moneta digitale argentina”, ha detto il candidato dell’UFP, poi ha spiegato: “Proprio come i vostri figli suggeriscono nella loro economia di piattaforma la possibilità di fare trading utilizzando i loro telefoni cellulari o carte, noi faremo così”. Fare globalmente per tutta l’Argentina.

Il ministro ha aggiunto che questa valuta digitale “sarà accompagnata da una legge sul riciclaggio di denaro che consentirà a chi ha denaro all’estero di portarlo e utilizzarlo liberamente senza nuove tasse”.

Per concludere la sua presentazione su questo argomento, Massa ha promesso che coloro che utilizzano la valuta digitale argentina come meccanismo per le transazioni economiche riceveranno una riduzione delle tasse.

Il candidato alla presidenza non ha fornito ulteriori dettagli su questo problema. Non ha chiarito se questa moneta, se emessa, sarà sviluppata su una rete distribuita o se si tratterà di un protocollo centrale. Come riportato da CriptoNoticias, sono diversi i paesi che stanno già utilizzando, o esplorando l’utilizzo, delle valute digitali delle banche centrali (o CBDC, per la sua abbreviazione in inglese).

Utilizzando il diritto di replica stabilito dal regolamento del dibattito, è intervenuta la collega candidata Patricia Bullrich, rappresentante della coalizione Together for Change. “Avete sbagliato tutto, avete raddoppiato i numeri dell’inflazione, avete raddoppiato la cifra del dollaro, avete generato il 40,1% di povertà. E ora volete dirci che come presidente farete qualcosa di diverso da quello che avete fatto finora?”

Javier Miley, candidato del Partito delle Libertà Avanzate, è stato l’ultimo ad avvalersi del diritto di replica per commentare le parole di Massa: “Ministro Massa, quanto è bello tutto quello che dice. Peccato che non possa farlo se l’inflazione non scende. Siamo sull’orlo dell’iperinflazione, perché non ci racconti come eviterai l’iperinflazione invece di una favola?