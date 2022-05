Lanciata la nuova Chevrolet Equinox in Brasile, presto in Argentina?

Sebbene desiderabile, La nuova Chevrolet Equinox sta atterrando in vari mercati della regione a un ritmo piuttosto lento. Di messa in piega Che sarebbe sicuramente arrivato l’anno scorso e tuttavia sta ancora raggiungendo mercati diversi.

Meglio tardi che mai, ora era l’ultima tappa Brasile, dove è stato presentato in due versioni. In uno sguardo, Differenze chiave Si trovano su fari, griglia, parafanghi e ruote.

Tra le configurazioni troviamo Premier, che è una variante più lussuosa, e RS, una versione dall’estetica più sportiva. Almeno nel mercato del paese vicino, il motore continua con gli stessi motori: Turbo da 172 CV e 27,8 kgf, cambio automatico a 1,5 e sei marce.

La configurazione più sportiva prevede elementi speciali in nero aggiunti ai loghi, cuciture e rivestimenti speciali, tra gli altri elementi già familiari in questo tipo di variante come in attraverso S Onice.

Il Multimedia Center ha migliorato la sua connettività e consente una maggiore compatibilità con le applicazioni. Dal punto di vista della sicurezza si presenta con vari ausili alla guida. Il modello Premier sarà disponibile con trazione integrale. Al momento non ci sono prezzi sul mercato brasiliano, anche se la grande domanda è: Quando sei arrivato in Argentina?