Lanciato lo spazio “Leadership femminile nel mercato elettrico”.

È un’organizzazione creata e composta da donne che cercano di sviluppare competenze nel settore elettrico.

Nell’ultima edizione dell’evento BIEL Light + Building, tenutosi a La Rural, Introdotto MLME (Women Leaders in the Electricity Market), uno spazio nato con l’obiettivo di valorizzare e valorizzare i talenti e le competenze delle donneContribuendo così a ridurre il divario di genere nel settore elettrico.

Questa iniziativa è stata creata da Monica Caruso, CEO di Gralf, e Alejandra Lopez, Direttore commerciale di Cambre, due delle aziende argentine chiave nel mercato elettrico locale. “Il divario di genere esiste ancora, sia nei nostri mercati che in altri mercati. Il MLME è nato come risposta alla specifica esigenza di costruire uno spazio che consenta di accelerare la trasformazione del ruolo delle donne nel settore elettrico. Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità e offrire un luogo di incontro che permetta alle donne in questo campo di unirsi e rafforzarsi”, afferma Caruso. “Crediamo che MLME faccia parte di un cambio di paradigma. Aiutaci a essere leader migliori, creando sinergie tra coloro che modellano questo spazio e aprono mercati, confini e imprese“.

“Il settore delle costruzioni non è più riservato solo agli uomini, c’è chiaramente una crescita sostenuta ma, purtroppo, è lenta. Le donne devono affrontare barriere e sfide, il che fa sì che molte di noi rimangano sulla strada. circa il 10 per cento delle donne nel settore edile; è piccolo? Sì, ma stiamo facendo progressi e spero che cambieranno nel tempo “, conferma Alejandra Lopez, direttore commerciale di Cambre. “La mia sfida personale in MLME è riuscire a raggiungere tutte le donne in modo che, utilizzando strumenti diversi, siano leader nel loro campo nel settore dell’industria. Non possiamo sempre scegliere dove lavorare, ma puoi sempre scegliere di trasformare questa situazione in qualcosa di positivo”, aggiunge Lopez.

Tra le azioni proposte dal MLME, ce ne sono tre principali: Convegni sul ruolo delle donne (che include tutoraggio, formazione e collaborazione tra colleghe), networking e community (creare comunità, fare rete e lavorare insieme per migliorare la comunicazione) e informazioni e aggiornamenti (mantenere la rete aggiornata sulle novità del settore).