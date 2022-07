Lancio dei Red Sox Hansel Robles

La squadra ha annunciato la decisione di lasciare andare il salvatore dominicano dopo aver ripetutamente fallito nel portare a termine il lavoro durante la stagione.

un passo Hansel Robles di Boston Red Sox È giunto al termine. La squadra ha annunciato il rilascio del salvatore pochi giorni dopo il suo incarico. quercie Arrivato a Boston tramite lo scambio (da Gemelli del Minnesota) durante la stagione 2021, in quanto è stato uno degli antidolorifici più efficaci della squadra.

Tuttavia, nel 2022, la storia era molto diversa per il veterano di 31 anni. I suoi numeri possono essere classificati tra i peggiori della sua carriera e la sua ultima apparizione con la squadra è stata disastrosa. Finisci la tua corsa Boston Questa stagione con un’ERA di 5,84 in 24,2 inning (sono consentiti 16 punti guadagnati) e una media di 1.581 colpi e camminate per metà (WHIP). Ha colpito 21 avversari e ha consentito 14 passeggiate consentendo 25 colpi.

Questi numeri sono un contrasto importante con quanto ottenuto la scorsa stagione, dove ha segnato 3,60 ERA in 25 inning ed è diventato uno degli antidolorifici più utilizzati dalla squadra, soprattutto durante l’estate, soprattutto perché ha raggiunto il 30,3% dei colpi. Viso.

I Dominican Reds non se la sono cavata bene con Boston. Sarah Steer – Getty Images

quercie Torna per il 2022 con calze rossedopo che la squadra gli ha offerto un contratto di lega minore con un invito a partecipare all’allenamento primaverile che gli avrebbe fatto guadagnare $ 2,25 milioni di stipendio.

Corpo di Soccorso di calze rosse Era uno del “gruppo centrale” in Lega americana fino al 2022. Si sono classificati all’ottavo posto nell’ERA con 3,66, nonostante si siano piazzati secondi per hit (342) contro battitori avversari.