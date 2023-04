Lancio di una lotteria per l’apertura di uno spazio culturale

Si chiamerà Remembering Florencio Molina Campos e si trova in Mitre 482. L’ideologo dell’iniziativa è Ruben Escudero che, in un’intervista a EL TIEMPO, fornisce dettagli sul lavoro che sta svolgendo da due anni.

Il progetto di creare un centro culturale ad Azul è in fermento da due anni. Si chiamerà lo spazio culturale “Ricordando Florencio Molina Campos” nella casa di Mitre 482. L’iniziativa appartiene al collezionista Ruben Escudero e grazie all’aiuto di amici, familiari e società in generale, che in questo momento pongono le condizioni di una casa distrutta secondo lui.

Ecco perché ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi e definire i dettagli. Se tutti i numeri dovessero essere venduti mancherà il qualificatore e ad agosto si aprirà per non essere più chiuso.

EL TIEMPO ha parlato con Escudero che ha spiegato varie questioni riguardanti questo “sogno”.

Un sacco di lavoro e resistenza

All’inizio, annota che “sono qui da quasi due anni con questo progetto. Durante la prima fase sono stato accompagnato da Roberto Draghi, poi per qualche motivo ho continuato a lavorare in proprio, nonostante il supporto di amici e familiari nella forza lavoro.In termini di materiali, ricevo anche la collaborazione di tutta la comunità.

Allo stesso modo, ricorda che «si è scoperto che questa casa ci è stata prestata da un uomo ed è stata distrutta e oggi è in buone condizioni dopo tanto lavoro ed era già finita».

Quanto a ciò che mancava, Escudero ha precisato che “vetri rotti, qualche protezione per esso, materiali da costruzione e alcune vernici come lattice e vernici che sono prodotti costosi”.

In secondo luogo, Escudero ha spiegato di aver organizzato una lotteria poiché aveva dei premi donati dai suoi amici.

Ha affermato che “i premi sono i seguenti: primo premio: un rullo di canna lagunare; secondo premio: 9.000 pesos di prodotti per la pulizia; terzo premio: cena per due; quarto premio: un mix ‘rustico’ di sei lattine di birra con ‘Brahma’ telo mare; quinto premio.” : Maglia donna; Sesto premio: Maglia Argentina uomo; Settimo premio: Pizza con quattro lattine di birra.

Riguardo a dove puoi ottenere la tua lotteria, Escudero ha detto “Puoi trovarmi sul social network Facebook a mio nome o chiamando il 15300358 o a casa in Avenida Mitre 482, dalle 13:00 alle 17:00 perché sono metti un cartello Ci sono 1.000 numeri da 500 pesos ciascuno ma ogni estrazione ha due numeri Se tutto è esaurito, manca la qualificazione e apriamo lo spazio culturale “Remember Florencio Molina Campos”.

Ha confermato che la prima mostra sarà il 1 agosto, che è il compleanno di Molina Campos, e l’attività continuerà durante tutto l’anno con persone di Azul.