L’andata dei quarti di finale di Europa League: Anteprima di ogni partita

Bodo/Glimt ospita ancora la Roma mentre lo Slavia Praga incontra il Feyenoord, mentre Leicester e Marsiglia vogliono confermare la loro supremazia in casa nei quarti di finale di Europa League.

UEFA.com tiene traccia di tutte le partite di andata.

Giovedì 7 aprile



Feyenoord – Slavia Praga 2-1

Queste squadre si sono già affrontate nella fase a gironi della UEFA League di questa stagione, con il Feyenoord che è uscito leggermente meglio, vincendo 2-1 a Rotterdam e poi pareggiando 2-2 a Praga. L’allenatore del Feyenoord Arne Slot è stato rassicurato sul futuro. “Conosciamo molto bene il potenziale di entrambe le squadre”, ha detto. “Le partite precedenti hanno dimostrato che i club sono in condizioni di parità. È bello giocare i quarti di finale sapendo che il pareggio è 50/50”.

L’allenatore dello Slavia Djendić Trbczowski ha detto prima del sorteggio di voler evitare un altro incontro con il Feyenoord. “Sappiamo che tipo di sfida ci aspetta”, ha detto. I rigori gli impediscono di contare su Serjan Plavcic ed Eham Oso a Rotterdam, ma potrebbe avere un forte impatto sull’attaccante Yera Sur: il trasferimento invernale ha segnato cinque gol in quattro partite di Europa League.

Lo sapevate?

Questo è il primo quarto di finale UEFA del Feyenoord da quando ha vinto la Coppa UEFA nel 2001/2002. Dal canto suo, lo Slavia ha raggiunto i quarti di finale UEFA in tre delle ultime quattro partite, ma ha perso tutte e tre.



Bodo / Glimt 6-1 Roma

Jose Mourinho ha sbagliato nella scelta di includere alcuni dei suoi giocatori minori quando ha fatto visita a Bodo/Glimt nella fase a gironi e la sconfitta per 6-1 è stata una grande delusione per l’allenatore portoghese. In seguito ha ammesso: “I suoi undici inizi sono molto migliori della nostra seconda squadra”.

Sembra improbabile che questa volta la Roma commetta lo stesso errore, come ha ammesso l’attaccante campione di Norvegia Amal Pellegrino: “Forse la stanno prendendo un po’ più sul serio, ma siamo ancora una squadra molto difficile da battere”. Dal canto suo, il capitano Ulrike Saltens ha espresso la sua gioia per la capacità di affrontare la Roma dopo l’assenza dalle precedenti gare per infortunio. “Finalmente ho avuto la possibilità di giocare contro di loro”, ha detto. “Sono sicuro che non sarebbero stati impazienti di venire all’Aspmyra. Alcuni avrebbero voluto una squadra diversa, ma non credo che dovremmo essere delusi”.

Lo sapevate?

Tammy Abraham dell’AS Roma è il capocannoniere della UEFA Champions League con sette golma Ola Solbakken (6) e Pellegrino (5) di Bodø/Glimt gli stanno alle calcagna.

Poi? I vincitori dei playoff otterranno un posto nelle semifinali il 28 aprile e il 5 maggio. Leicester / PSV – Bodo / Glimt / Roma

Feyenoord / Slavia Praga – Marsiglia / BAOK La finale si giocherà allo Stadio Nazionale di Tirana il 25 maggio.



Rennes-Leicester 2-1

Sei mesi dopo aver subito una gamba rotta, il difensore centrale Wesley Fofana ha aiutato il Leicester a superare il panico nella gara di ritorno contro il Rennes negli ottavi di finale, e i “Foxes” sperano nel ritorno del secondo capitano Jonny Evans e della squadra bersaglio Jamie Vardy. Dall’infortunio al padrone di casa del PSV Eindhoven, il suo primo rivale olandese nelle competizioni UEFA.

Il PSV Eindhoven sta lottando contro l’Ajax per il titolo di Eredivisie e affronterà Amsterdam nella finale di Coppa d’Olanda il 17 aprile, ma l’Europa non è solo una distrazione per l’allenatore Roger Schmidt. “Il Leicester è l’avversario più forte che il PSV Eindhoven dovrà affrontare in questa stagione”, ha detto. “E’ un pareggio difficile e dimostra ancora una volta che questa è una competizione davvero importante. Siamo felici di giocare la gara di ritorno in casa”.

Lo sapevate?

Il PSV Eindhoven ha vinto solo una volta nelle ultime dieci trasferte UEFA contro l’Inghilterra (P3 S6), 1-0 in trasferta sul Tottenham Hotspur nell’andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA 2007, ovvero un pareggio terminato con Il PSV Eindhoven ha vinto sei partite. – 5 ai rigori.



Basilea 1-2 Marsiglia

Il bilancio del Marsiglia in otto partite contro squadre greche è molto incoraggiante (4V 2P 2P) e la squadra di Jorge Sampaoli sa che può aspettarsi un’atmosfera forte allo Stadio Toumba nella gara di ritorno se non pareggia in Francia. La squadra è imbattuta da sei partite europee in casa (V4 P2), ma solo una vittoria è stata con un margine di più di un gol.

Il PAOK, da parte sua, cercherà di continuare a mostrare la sua resilienza. La squadra di Salonicco è arrivata così lontano nonostante abbia segnato solo 19 gol in 14 partite da quando è entrata nel torneo nel terzo turno preliminare. “Se siamo qui è perché ce lo meritiamo”, ha detto il tecnico Rozvan Lucescu. “In Europa è normale che affrontiamo una squadra più forte. L’importante è come reagire”.

Lo sapevate?

Arkadiusz Milik ha segnato otto gol nelle ultime sei partite europee con il Marsiglia e ha segnato in cinque partite consecutive nella Federcalcio europea, prima di pareggiare 0-0 negli ottavi contro il Basilea.