L’Angola è interessata a rafforzare la cooperazione multiforme con il Vietnam

Vieira Lopes ha sottolineato durante un incontro con il Vice Ministro degli Affari Esteri, Pham Quang Hue, che l’Angola vuole sviluppare relazioni in economia, commercio e investimenti allo stesso livello delle relazioni politiche esistenti tra i due paesi.

Secondo l’alto funzionario, il fatto che l’Angola incoraggi la diversificazione dell’economia porterà molte opportunità alle aziende vietnamite e ci si aspetta che sappiano come trarne vantaggio.

Nel dare il benvenuto a Vieira Lopez, il viceministro degli Esteri vietnamita ha sottolineato che le relazioni amichevoli e la cooperazione multiforme tra Vietnam e Angola si sono sviluppate e hanno recentemente raggiunto molti sviluppi positivi.

Durante l’incontro, le due parti hanno evidenziato un efficace coordinamento e supporto reciproco nei forum internazionali e hanno discusso procedure e linee guida volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in campo politico, diplomatico, economico, commerciale, sanitario ed educativo.

I due paesi hanno un grande potenziale per rafforzare la cooperazione, ha affermato l’agenzia di stampa VNA, rilevando la necessità di lavorare per aumentare il valore del commercio bilaterale a più di 100 milioni di dollari in futuro, oltre a tenere la settima riunione del Comitato intergovernativo Vietnam-Angola .

Vieira Lopez, ministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh, ha espresso il desiderio del suo Paese di portare le relazioni bilaterali a un nuovo livello.

Nell’ambito delle sue attività in Vietnam, che proseguiranno fino al 19, il Ministro degli Esteri ha partecipato ad una mostra fotografica di oltre 30 opere sulla cultura, il Paese e il popolo angolani, celebrando il 47° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche.

