L'anime che fa impazzire George R.R. Martin, creatore di Game of Thrones

Una delle grandi serie del 2023 è stata 'Samurai dagli occhi azzurri“, anime Netflix Che è riuscito a ottenere un grande successo. Sono molti i personaggi famosi che hanno rinunciato all'incarico, uno di questi è il creatore di “Il Trono di Spade”: George R.R. Martin. Il nativo nordamericano ha apprezzato molto la serie, sottolineando che si tratta di “qualcosa di molto personale e meraviglioso. Anche se di solito non guardi gli anime, dagli una possibilità. È fantastico. Se ti piace Ma Hao, penso che ti piacerà”. Esso.”

George R.R. Martin è stato pieno di elogi quando ha parlato sul suo blog personale di “Blue-Eyed Samurai”, sottolineando: “Non so da dove cominciare. Una volta che abbiamo iniziato a guardarlo, non potevamo fermarci. Ho guardato tutto tra tre notti e non vedo l'ora.” alla seconda stagione. Inoltre, ha anche notato che “il samurai dagli occhi azzurri ha L'arte più bella che abbia mai visto. Anche la storia è fantastica. Ambientato in Giappone durante il periodo Edo, il film è violento, viscerale ed emozionante, con sequenze d'azione sbalorditive e un cast di personaggi ben sviluppati, colorati, complessi e reali. “Gli eroi hanno dei difetti e i cattivi non sono solo cartoni animati.”

“Blue-Eyed Samurai” è una delle grandi serie del 2023

“È stata una sorpresa per molti.”Samurai dagli occhi azzurri“, una delle serie più straordinarie del 2023. Non solo nel campo degli anime, è generalmente uno dei prodotti di alta qualità rilasciati nell'ultimo anno e ci sono molti personaggi famosi che hanno già abbandonato il lavoro. È stato creato da Amber Noizumi e dallo stesso Michael Green Hideo Kojima Ha anche sottolineato sui suoi social network che è “senza dubbio il miglior anime dell'anno!”

Visto il successo ottenuto da critica e pubblico, Netflix non ha impiegato molto tempo a confermare che ci sarebbe stata una seconda stagione al lavoro, e la fine della prima stagione ci fa venir voglia di saperne di più sulla vendetta di Mizu, la protagonista. . La serie cerca uno scopo mentre cerca di nascondere il suo genere e i suoi occhi azzurri. Lungo il percorso, davanti a lei appariranno tutti i tipi di compagni e situazioni, facendo apprezzare allo spettatore la sua eccezionale combinazione di animazione 2D e 3D.