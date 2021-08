L’annuncio del riavvio di Saints Row sarà annunciato all’apertura della Gamescom

Per molto tempo si è speculato su un reboot di una delle famose epopee dei videogiochi, fila dei santi, che è in sviluppo da diversi anni secondo varie indiscrezioni. Oggi è stato abbastanza confermato che il reboot di Saints Row sarà annunciato all’apertura della Gamescom, Secondo tutti impliciti (o meno) pubblicati.

attraverso account Twitter ufficiale, Il presentatore della Gamescom Geoff Keighley, Condividere sito web saint rogueMostra solo un muro dipinto con le lettere “reboot”. Vale la pena notare che due anni fa, Deep Silver ha confermato che il prossimo gioco di Saints Row è in sviluppo da Volition, e tutto sembra indicare che è tempo per la sua imminente introduzione.

Come evidenziato dal tweet, Geoff Keighley ha condiviso la location con un focus particolare sulla parola “boss”, termine che compare frequentemente nel gioco a causa di come viene chiamato il protagonista. Come se non bastasse, L’account ufficiale di Saints Row ha risposto al tweet con occhi sospettosi, lasciando intendere che qualcosa sarebbe arrivato presto. Tutto questo background, più il sito Web, conferma quasi l’introduzione del reboot della saga.

Molti fan stavano aspettando un annuncio sul franchise e tutto sembra indicare che il momento è arrivato. Il prossimo giorno dello spettacolo sarà la serata di apertura della Gamescom, che si svolgerà mercoledì 25 agosto. Ora non ci resta che aspettare e vedere se questo è davvero vero o no, e se è chiaro che offrono altre sorprese non rivelate.

