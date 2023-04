L’annuncio della serie di Harry Potter aumenta le aspettative

Secondo un teaser pubblicato da HBO MAX sul proprio canale YouTube, il mondo di Harry Potter tornerà sulle piattaforme di streaming, questa volta come produzione sulla piattaforma MAX e come serie che, dicono i fan, sarà un fedele adattamento del libri. Scritto dall’autore JK Rowling.

L’iconica saga del mago ha raggiunto l’apice con Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 nel 2011, quindi il remake tornerà poco più di un decennio dopo con una serie live-action, realizzata in modo tradizionale.

Da quanto si sa finora, ogni stagione di The New Proposal sarà basata su uno dei sette libri dello scrittore britannico. con l’intento di trascorrere più tempo sullo schermo sviluppando i personaggi in modo più dettagliato.

JK Rowling sarà coinvolta nel progetto come parte del team di produzione, anche se non si sa se avrà l’opportunità di dirigere alcune stagioni.

Suggerisce la scomparsa di alcuni personaggi della serie e l’emergere di altri per dare una possibilità ad altri talenti. Tuttavia, non è ancora noto chi sarà il prossimo attore responsabile di dare vita a Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Harry Potter è una serie di otto film fantasy popolari e di successo al botteghino basati sugli omonimi romanzi di JK Rowling, prodotti e distribuiti dalla Warner Bros. Pictures. Immagini.

jha/mml