Laporta conferma che il Barcellona può ingaggiare Neco Williams

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha confermato che il miglioramento economico del club è una realtà e che è possibile affrontare un acquisto di questo livello.

Barcellona – Il Barcellona “potrebbe aspirare” a ingaggiare Neco Williams. Lo ha affermato lunedì il presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, in una breve intervista a Radio Catalunya, nella quale ha confermato il suo entusiasmo per l’inserimento del giovane attaccante sportivo, dando per scontata la “ripresa economica” del club. Ha affermato che sarà possibile “rafforzare la prima squadra” se necessario.

Il tecnico è stato molto attento nel dare un nome all’esterno biancorosso, ma quando gli è stato chiesto direttamente di lui, Neco Williams, non ha usato mezzi termini. “Certo, ovviamente mi piace e oggi possiamo aspirare a un acquisto di questo livello”, ha deciso sicuro, chiedendo pazienza ai tifosi del Barcellona che ha incoraggiato con il suo discorso: “Tra poco avremo ottime notizie”. I calciatori sono ancora una volta entusiasti di venire al Barcellona e questo dimostra come lavoriamo”.

A questo proposito Laporta ha annunciato: “Stiamo riprendendo l’economia del club e tra pochi giorni avremo buone notizie”, senza specificare quanto fosse vicino all’1:1 per andare al mercato, ma si è congratulato con se stesso. sul lavoro che aveva svolto. Ha spiegato che il presidente della Lega spagnola, Javier Tebas, “qualche giorno fa ha riconosciuto i nostri sforzi per ridurre le spese. È una buona notizia che possiamo tornare alla vita normale attraverso il fair play perché questo ci permetterà di andare sul mercato e facciamo le aggiunte di cui abbiamo bisogno.”

Neco Williams, dalla Spagna, festeggia il suo gol contro la Georgia a Euro 2024. Edith Joubert – GES Sportfoto/Getty Images

“Stiamo lavorando per finalizzare la conferma della ripresa economica del club e ci sono una serie di processi su cui stiamo lavorando che potremo annunciare presto. È un sollievo concludere questo processo durato tre anni e lo spero che torneremo presto alla vita normale – ha detto ancora – Sono stati tre anni molto intensi e c’erano tante cose da fare, ma abbiamo lavorato molto bene e siamo contenti di lavorare perché il L’economia del club è in ripresa e lo faremo presto avremo buone notizie in questo senso”.

Ha aggiunto: “Deco sta lavorando su questo con Hansi Flick, per quanto riguarda gli inserimenti di cui abbiamo bisogno”, sottolineando che l’allenatore tedesco “è già presente al City”.

Sport e gestione della deco e recupero dei giocatori. “È una persona molto vicina e molto seria che ci darà tanta felicità”.

Laporta ha anche fatto riferimento agli infortuni subiti con la sua Nazionale per mano di Pedri e Araujo, esprimendo il suo rammarico per il fatto che il campionato dovrà ricominciare con gli infortuni, ma è ottimista “perché lo affronteremo con una squadra molto competitiva .”

“È difficile e non va affatto bene iniziare la stagione con Pedri in un periodo di recupero, se non fraintendo è il legamento collaterale interno ed è di secondo grado, quindi ho passato quattro o cinque settimane a stare male perché Pedri è fondamentale. per noi, come Araujo, “è un tendine del ginocchio e non so per quanto tempo durerà a lui… ma sono sicuro che con il recupero e nuovi preparatori fisici andrà tutto meglio”.