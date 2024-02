L'app che recupera spazio sul tuo iPhone senza dover pagare i pad di archiviazione

Utilizzando il nostro In movimento È normale che sia pieno ogni giorno per ore Informazioni, file e dati Di cui non abbiamo bisogno e che, occupando spazio sul nostro dispositivo, possono creare intralcio e addirittura pregiudicarne il funzionamento.

Libera spazio su iPhone Può essere un compito un po’ arduo per alcuni. Ma, C'è un'applicazione Con pochi clic e in breve tempo potrai sbarazzarti di tutto questo accumulo di documenti, foto e dati che non ti servono sul tuo cellulare.

L'applicazione si chiama «Pulitore dello spazio“E quello che fa Scansiona l'intera galleria fotografica Da Foto cerca i file che potrebbero essere elementi da eliminare, a causa del loro peso o perché duplicati. Ciò che fa l'app è Raccoglili e fornisci all'utente la possibilità di eliminarli. Questo compito è solitamente il più difficile per molti a causa del gran numero di immagini contenute nella loro galleria fotografica, motivo per cui questa applicazione è utile.

L'uso del pulitore spaziale è gratuito, ma contiene annunci. Tuttavia, Offre un piano di pagamentoOltre a eliminare questi file (cosa che già fa la versione gratuita), Offre altre funzioni Come analizzare le immagini e differenziarle in base alle persone in esse contenute. Distingue anche tra animali e quelli poco appariscenti. Per ottenere questi lavori, il costo 4.49 Euro di settimanaAnche 42,99 euro all'anno. Inoltre, offre una prova gratuita di tre giorni prima di impegnarsi a effettuare un pagamento continuo.

Un'altra funzione inclusa nella versione premium è l'individuazione dei contatti duplicati, ma da allora è la funzione meno presente Manzana Lanciato iOS16Il telefono cellulare stesso raccoglie i numeri duplicati e consente di rimuovere i numeri duplicati.

Se sei entusiasta dell'idea di questa app ma sei preoccupato per la privacy, è proprio questo È uno di quelli che raccoglie meno dati utente. Alcuni identificatori, come il modello di iPhone o l'ID Apple, vengono memorizzati solo per uso interno e per fornire pubblicità personalizzata. Ma, Se non desideri ricevere pubblicità personalizzata Oppure stanno raccogliendo i tuoi dati per questo scopo, non puoi dare il consenso all'app, perché è una delle prime cose che ti chiedono quando la apri per la prima volta.