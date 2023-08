L’app che ti dice quando andare in bagno al cinema e che aiuta molto con film come Oppenheimer

Cosa hanno in comune OppenheimerE Indiana Jones e il porto del destino E Mission: Impossibile: Giudizio mortale Parte 1? Che dura più di due ore e mezza. Qualcosa che spesso complica il godimento del film quando devi andare in bagno.

Fortunatamente per chi ha bisogno di andare in bagno mentre guarda un lungometraggio, esiste un’app che lo rende possibile. Si chiama RunPee e mira a una notifica di 30 secondi Prima del momento più opportuno per lasciare il teatro senza perdersi un momento importante del film.

Si tratta di un’app gratuita, disponibile solo in lingua inglese e compatibile con i modelli di cellulare Android e iOS. Il suo funzionamento è molto semplice perché una volta scaricato, ti spiegano passo dopo passo come utilizzare l’applicazione.

La prima cosa da fare è scaricare e attivare l’app per un uso successivo. Quindi, devi selezionare il film che vuoi guardare in modo che appaia IL volte.

Interfaccia runpee

Una volta completati tutti i passaggi precedenti, L’app avvisa lo spettatore con 30 secondi di anticipo Il momento giusto per lasciare la stanza. Avverte anche del tempo disponibile Per andare in bagno e tornare in salotto senza perdersi una scena importante.

Ad esempio, il film Oppenheimer sei volte Dove lo spettatore è avvertito di attuare le pause necessarie. Nel caso Barbieche ha una durata molto più breve rispetto a Oppenheimertre volte.