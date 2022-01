L’app finanziaria di Lidh Women offre $ 1,8 milioni iniziali

Lidh, la start-up messicana che offre servizi finanziari incentrati sulle donne, ha annunciato lunedì di aver raccolto 1,8 milioni di dollari nel suo primo contributo. Il round iniziale è stato guidato da investitori angelici messicani e dal fondo European Growthbox Ventures.

Fondata nel 2020, Lidh offre un’app sensibile al genere, metodi di pagamento e strumenti digitali impegnati ad aiutare le donne a migliorare le proprie finanze. Attraverso l’app, gli utenti possono organizzare le spese per categoria e risparmiare, trasferire, pagare e ricevere denaro. Lidh ha anche una carta di debito Mastercard con lista d’attesa.

Barbara Arredondo Ayala, co-fondatrice di Lidh, ha affermato che durante il suo tour cercherà di espandere e rafforzare il suo team, la tecnologia e le capacità commerciali in Messico.

“Il denaro è la principale fonte di pressione per le donne. Più del 40% delle donne nel mondo non ha un conto in banca e il 73% delle altre è insoddisfatto dei servizi che riceve. L’accesso ai servizi finanziari da una prospettiva di genere è fondamentale per favorire la crescita”, ha affermato in un comunicato stampa. Economico per le donne, ma anche per garantire la loro sicurezza.

I fondatori ritengono che l’educazione finanziaria sia essenziale per colmare il divario di genere. Pertanto, Lidh Academy è la piattaforma di educazione digitale FinTech attraverso la quale offre formazione e consulenza finanziaria agli utenti. L’obiettivo a medio termine di Lidh è quello di diventare un mercato di servizi finanziari incentrato sul genere, motivo per cui FinTech sta attualmente sviluppando una nuova piattaforma di educazione finanziaria.

