L’app spagnola foodtech readyme.app inizia la sua espansione internazionale

Readyme.app, una startup Morrisse specializzata in sistemi di ordinazione online per ristoranti, ha iniziato la sua espansione internazionale con il Messico come prima destinazione e porta d’accesso al continente americano.

Quasi due anni fa, la tecnologia alimentare spagnola ha iniziato a servire in Messico e da allora ha acquisito clienti in Colombia, Argentina, Cile e Perù. Come ha spiegato Salvador Alcaraz, Direttore Marketing di Readyme.app, “Non era intenzionale, sono arrivati ​​in modo organico ed erano determinati a utilizzare i nostri prodotti, anche quando la tecnologia non era del tutto adatta ai loro paesi. Tuttavia, siamo stati lavorando per mesi proprio per essere in grado di fornire un servizio completamente funzionale lì, e inizieremo a farlo.

Sebbene gli sforzi commerciali dell’azienda siano sempre stati in Spagna, la crescente domanda proveniente dall’America Latina ha indotto l’azienda a ripensare la strategia e ad accelerare il momento di espansione. “Avevamo pianificato di iniziare a vendere al di fuori della Spagna all’inizio del 2023, ma dato il numero di opportunità che stiamo già rifiutando in diversi paesi dell’America centrale e meridionale, abbiamo presentato i nostri piani di espansione semestrali”, aggiunge Antonio Moreno, CEO di Readyme.app.

A livello di sviluppo, ciò non ha causato grandi difficoltà, poiché la tecnologia, secondo l’azienda, è sufficientemente matura e necessita solo di alcuni aggiustamenti che possono essere implementati in pochi mesi. Ritengono che la vera sfida sia riuscire ad adattare le loro operazioni e la cultura aziendale alla cultura di quei paesi, poiché al momento non è prevista l’apertura di uffici fisici lì.

Questo è uno dei motivi per cui il Messico è la destinazione numero uno per aprire un mercato in America Latina. “È un Paese in cui l’adozione della tecnologia europea è solitamente molto alta e c’è anche una grande vicinanza culturale al nostro Paese”. dice Salvador. Nella prima fase gli sforzi si concentreranno nella capitale e da lì nel resto delle terre.

Il mercato delle consegne di cibo non ha smesso di crescere a un buon ritmo dalla crisi del Covid-19 e l’America Latina non fa eccezione. Questo, combinato con le situazioni difficili che alcune grandi app di consegna come Glovo, Uber o Deliveroo devono affrontare per rendere redditizi i propri modelli di business, crea un’interessante opportunità per le aziende più piccole con livelli di crescita più modesti, ma modelli di business più competitivi. sostenibile.

Maggiori informazioni su https://readyme.app/