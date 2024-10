L’app Xbox ti consentirà di giocare e acquistare giochi su Android a partire da novembre

Microsoft sta anche lavorando alla creazione del proprio negozio di giochi mobile sul web. Foto: EFE – Michael Nelson

Google deve consentire agli app store di terze parti di accedere al catalogo del Play Store statunitense e di scaricarli alle stesse condizioni come se lo facessero dalla piattaforma del colosso tecnologico.

Questo impegno fa seguito a un’ordinanza del tribunale emessa la scorsa settimana dal giudice James Donato nel caso che contrappone Google ed Epic Games da diversi anni e che colpisce altri sviluppatori e aziende del settore, come Xbox.

Nello specifico, la presidentessa di Xbox Sarah Bond ha confermato sul suo profilo sul sito web di X (ex Twitter) che “a partire da novembre, i giocatori potranno giocare e acquistare giochi Xbox direttamente dall’app Xbox su Android”.

Inoltre, Microsoft sta lavorando alla creazione di un proprio negozio di giochi per cellulari su Internet, che consentirà agli utenti di accedervi da qualsiasi dispositivo e attraverso il quale spera di competere direttamente con gli store di Apple e Google presentando i propri titoli che verrà lanciato successivamente con i giochi di terze parti.

Il lancio iniziale di questo negozio era previsto per luglio, anche se era agosto quando è iniziato il periodo di test con i partecipanti al programma Xbox Insiders.

Problema di Epic Games

L’ordine è il risultato della sconfitta legale di Google in una causa antitrust intentata dallo sviluppatore di videogiochi Epic Games, in cui una giuria californiana ha deciso che Google manteneva un monopolio illegale attraverso il suo negozio sul sistema operativo mobile Android.

Inoltre, fino al 1° novembre 2027, Google non potrà impedire a uno sviluppatore di comunicare agli utenti in merito alla disponibilità o al prezzo di un’app al di fuori del Google Play Store, né potrà impedire a uno sviluppatore di fornire un collegamento a il download di un’app al di fuori del Google Play Store.

Il giudice ha inoltre ordinato al colosso di Mountain View di non poter, per tre anni, condizionare il pagamento, la compartecipazione alle entrate o l’accesso a qualsiasi prodotto o servizio Google in base ad un accordo con lo sviluppatore di app per “rilasciare un’app”. Prima o esclusivamente sul Google Play Store.

Durante questo periodo di tre anni, Google non potrà stipulare accordi per condividere le entrate generate dal Google Play Store con qualsiasi persona o entità che distribuisca applicazioni Android o abbia annunciato che lancerà o sta valutando il lancio di una piattaforma di distribuzione di applicazioni Android . Oppure conservare.

Da parte sua, Google ha indicato che presenterà ricorso contro la decisione. “Siamo ansiosi di continuare a sostenere la nostra causa in appello e continueremo a difendere ciò che è meglio per gli sviluppatori Android, i produttori di dispositivi e miliardi di utenti in tutto il mondo”, ha affermato Leigh-Anne Mulholland, vicepresidente della società per la regolamentazione. affari. .

La multinazionale ritiene che questi cambiamenti metterebbero a repentaglio la privacy e la sicurezza dei consumatori, renderebbero difficile per gli sviluppatori promuovere le proprie applicazioni e ridurrebbe la concorrenza nei dispositivi.

In definitiva, avverte che, sebbene questi cambiamenti dovrebbero piacere a Epic, causeranno una serie di conseguenze indesiderate che danneggeranno i consumatori, gli sviluppatori e i produttori di hardware americani.

I telefoni che utilizzano il sistema operativo Android rappresentano circa il 70% del mercato globale dei dispositivi intelligenti.