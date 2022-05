L’appello alla pace di John Lennon inizia nella finale europea del 2022

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2022 – 19:04

Torino (Italia), 14 maggio (EFE). Dopo cinquant’anni di conflitto che l’hanno motivato e nel contesto di un’analoga esigenza, l’appello per la pace “Give Peace a Chance” di John Lennon è iniziato sabato al Grand Final dell’Eurovision 2022 a Torino (Italia).

Era con uno spettacolo teatrale da piazza San Carlo, una delle cartoline più tipiche del Piemonte ai piedi delle Alpi, che il Festival Europeo era sbarcato due settimane fa per iniziare le prove al Pala Olimpico.

In quella villa costruita per i Giochi invernali del 2006, la cantante Laura Bossini, co-conduttrice dell’evento, con la collega musicista Mica e lo “showman” Alessandro Catalan ha portato la bacchetta prima che 8.000 persone indossassero maschere e osservassero da vicino l’evoluzione della competizione.

25 paesi sono in lizza per l’ambito microfono in vetro, l’Ucraina è diventata una delle preferite dai bookmaker dall’inizio dell’invasione russa e altri contendenti ancora forti nelle aspettative, come Regno Unito, Svezia, Italia e Cuba-Chanel Spagna si sfideranno al 10° posto posto con la canzone “Slomo”.

Al termine delle esibizioni del concorso, gli spettatori potranno inoltre godere di una varietà di brani di Maneskin e delle esibizioni di due vincitori italiani del festival: la Maneskin Band, la vincitrice del 2021, e Gigliola Cinquetti, che eseguirà “Non Ho L” Età ” come nel 1974. EFE

jhv / psh

