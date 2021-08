L’applicazione mobile utilizzerà la realtà aumentata per migliorare l’esperienza di assistenza remota

Videochiamate con esperti che ti mostrano le istruzioni necessarie per implementarle sullo stesso schermo del cellulare. Questa è la funzionalità principale dell’applicazione, sviluppata dallo studente di ingegneria UPCT Telematics Alvaro Hernandez per il Progetto di Laurea Finale (TFG), che Consenti videochiamata Tra il tecnico e l’utente, ma oltre a poter dare istruzioni classiche come voce e testo, il tecnico potrà implementare annotazioni 3D nell’ambiente dell’utente, come frecce 3D e font.

Attingendo alla propria esperienza nell’aiutare suo nonno a distanza, Hernandez ha sviluppato un’app per aiutare gli utenti inesperti. “Con una videochiamata, il tecnico vede ciò che vede l’utente, quindi può fare affermazioni e annotazioni Riguardo l’ambiente per aiutare l’utente”, sottolinea lo studente, che ha È un videoclip Situazioni in cui l’app è utile, come un incidente di un veicolo o di un dispositivo.

Il professor Fernando Lucilla Lopez ha studiato il lavoro di “Sviluppo di un’applicazione di assistenza remota in realtà aumentata”. Sviluppato usando tecniche Unity, Fondazione AR e WebRTC. Sebbene sia stato inizialmente sviluppato per Android, le librerie e le tecnologie utilizzate sono compatibili anche con iOS.

L’obiettivo del laureato ora è rivedere il design dell’applicazione “per renderlo più amichevole e più vicino” e poterlo Facilitare il suo utilizzo da parte di aziende e utenti.