L’approccio B2B di Edtech Crehana per diventare una piattaforma di gestione dei talenti – AméricaEconomía

Lo scorso aprile, edtech La società peruviana Crehana annuncia l’acquisizione di Acsendo, a inizio Gestione del talento colombiano. Questo annuncio è stato preceduto dal secondo round della serie B nell’agosto 2021, il più grande per una società del suo segmento in America Latina, che ha raccolto 70 milioni di dollari guidato dal gestore degli investimenti statunitense General Atlantic.

Questa iniezione di capitale è stato il punto di partenza per l’azienda per guardare a nuovi orizzonti al di fuori del campo della tecnologia dell’istruzione. L’acquisto di Acsendo è un esempio calzante. È solo una piattaforma educativa in linea Non basta nel mercato del lavoro dove il metodo ibrido detta gli standard e la richiesta da parte delle aziende di automatizzare i processi di valutazione tradizionali e manuali nel campo dello sviluppo umano aumenta di giorno in giorno.

“Ci sforziamo di diventare una piattaforma globale focalizzata sulla gestione dei talenti. Negli ultimi anni ci siamo concentrati sul business Azione in azione (B2B), per aiutare le aziende a sviluppare i propri talenti Apprendimento e sviluppo, per generare contenuti in modo che le aziende possano imparare. Mancava però qualcosa per chiudere il cerchio e ne faceva parte Software Nella piattaforma di gestione del talento umano. È qui che Acsendo gioca un ruolo molto importante perché ci consente di condurre valutazioni delle prestazioni delle persone che utilizzano la piattaforma di cui disponiamo attualmente”, afferma. America Ricardo Carrido, Capo dell’ufficio finanziario (CFO) di KRIHANA.

Con questa acquisizione, i clienti dell’azienda – che sono oltre 1.000 e sono serviti dalla divisione Crehana for Business – possono monitorare le competenze dei propri dipendenti dalla stessa piattaforma mentre sviluppano un percorso formativo basato sui contenuti Crehana, che offre di più. di 1000 cicli.

“Più tardi, in un nuovo ciclo di valutazione delle prestazioni, saremo in grado di aiutare le aziende a misurare con molti dati e analisi come queste persone imparano e in che modo i corsi che progettiamo le aiutano ad imparare e migliorare, sia che stiano cercando di imparare con gli stessi competenze o necessità di acquisirne di nuove (la piattaforma) diventa molto rilevante e diventa un enorme supporto per tutte le aziende”, afferma Carreido.

Così Krihana, che dopo lo scoppio della pandemia ha registrato una crescita esponenziale nel business dei clienti finali (B2C), nelle aziende mirare Molto attraente. Infatti, attualmente il 60% delle vendite proviene da Crehana for Business e potrebbe raggiungere il 95%.

Ciò significa un aumento significativo del portafoglio di clienti aziendali. Per quest’anno, l’azienda prevede di chiudere con 3.500 e raggiungere una crescita del 500%. “Si tratta di una crescita sette volte superiore rispetto al 2021 e tutto questo è incentrato sul business del Krihana”, afferma Ricardo Carrido.

Nel frattempo, l’esecutivo messicano non crede che il graduale ritorno delle presenze in alcuni settori possa fermare la domanda di istruzione in linea. “La pandemia ha cambiato il nostro modo di lavorare e, sebbene molte aziende stiano tornando alle attività faccia a faccia, riteniamo che ci sarà una grande flessibilità e molte cercheranno un modello ibrido. A Krihana for Business non importa se il dipendente è a casa o in ufficio, perché ciò che i nostri programmi cercano di risolvere è disporre di un metodo di apprendimento che sia il più flessibile ed efficace possibile ovunque tu sia”, afferma.

crescita ad ogni costo

Dopo il suo round di finanziamento di serie B, Krihana ha tasche profonde. Il percorso, per il tuo CFO, è iniettare quanto più capitale possibile per mantenere questi tassi di crescita esponenziale.

“Il tour è stato molto buono e abbiamo almeno 30 mesi di soldi inizio Siamo in uno schema in cui bruciamo denaro come tutti gli altri per crescere. Tuttavia, siamo stati molto attenti con il management, soprattutto ora che i mercati sono crollati in termini di rating inizio. Ci sono aziende in particolare tecnologia finanziaria Sono i più colpiti, alcuni dei quali sono in calo del 70%”, afferma Carreido.

Per ora, l’azienda attenderà la ripresa dei mercati per creare una futura Serie C. Nonostante le recenti preoccupazioni per le sfide nel finanziamento inizio E alla richiesta di interesse da parte degli investitori, Ricardo Carrido sottolinea che questa è la strada da percorrere per la crescita.

“Tra tutte le aziende in Software Come servizio (SaaS) che è stato distribuito al pubblico negli ultimi 2-3 anni, direi che il 90% di loro non si è nemmeno rotto, stanno ancora perdendo. Se l’azienda smette di crescere, può diventare redditizia, cioè essere al di sopra del punto di pareggio, ma finché continua a crescere a un certo ritmo sostenibile, è adatta perché cresce più velocemente. Siamo lì, nella fase di voler crescere in cui i nostri investitori sono convinti che più velocemente possiamo crescere, meglio è, anche considerando le perdite”, afferma.

Allora, quando legherai? “Questa è una buona domanda. In questo modello, finché continui a crescere a un ritmo sostenibile e ciò che consumi meno denaro di quello che cresci, è comunque una buona idea continuare a investire. È qui che raccogli un pool aggiuntivo per continuare a crescere più velocemente che perdere soldi. Finché rimani lì, dovresti continuare a farlo per 10 o 15 anni, finché sei sicuro di poter diventare redditizio, se ne hai bisogno”, afferma Carreido.

In termini di accesso al capitale, l’esecutivo afferma di avere colloqui settimanali con fondi di private equity di Stati Uniti, Europa, Messico e Brasile, quindi l’interesse continua. “Vediamo molto interesse per ciò che Krihanna sta facendo negli ultimi anni. Siamo convinti che finché la crescita e l’attenzione sugli studenti o sul personale saranno le nostre priorità, saremo in grado di continuare a migliorare senza alcun problema”, afferma. .

Parte di questa crescita deriva anche dall’acquisizione di società con Software che promuovono la tua piattaforma.

“Cerchiamo tre cose quando guardiamo alle opportunità di crescita. Una è il talento, se ce n’è una inizio Con un talento straordinario in qualcosa legato al talento umano, questo è qualcosa che ci interessa. Siamo interessati a Software Possiamo anche occuparci del portafoglio dei clienti per una crescita più rapida. Siamo in trattative con alcune aziende, sia per quanto riguarda problemi LMS (sistema di gestione dell’apprendimento), che è la piattaforma che aiuta a organizzare l’apprendimento delle persone”, conclude il CFO.