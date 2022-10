Laptop Samsung sotto i 250 euro per un breve periodo

Questo laptop basato su ChromeOS di Google è fino a molto lontano luce Pesa solo 1,7 kg. Questo lo rende il candidato perfetto per portarlo dove e come vuoi: in uno zaino, in una piccola borsa… quasi non ti accorgerai del suo peso.

Se sei uno di quelli che usano il proprio laptop per eseguire attività di base come navigare o godersi contenuti online, allora ti consigliamo senza dubbio uno. Tuttavia, quale modello sceglieresti? Se non hai molte idee e accetti consigli, questo è uno dei Samsung è il migliore della gamma Per meno di 300 euro. Forza, affare, e puoi verificarlo tu stesso a questo link:

E le sue dimensioni non sono così piccole, come fa con la concorrenza dei Chromebook. Mentre altri sono solitamente sotto i 13 pollici, questo dispositivo Samsung ha un 15.6 per farti vedere tutto il contenuto con una qualità abbastanza sovrana. Il I Chromebook sono le alternative più economiche per un computer portatile.

Tutto dipende Chrome OS. Finché non lo capisci bene, è un’edizione limitata che ti permette di accedere all’ecosistema Google: Play Store (come su mobile, dove puoi scaricare le stesse app di Android), Google Chrome per navigare dove si basa la tua esperienza utente e la suite Google con Docs, Excel, ecc. fino ad allora.

Il processo è più garantito di a La gamma più alta nel suo paese. Naturalmente, non potrai utilizzarlo per compiti molto difficili o software specifici, in quanto non tutti sono disponibili o ottimizzati nel Play Store.

sbarazzarsi di 64 GB di spazio di archiviazione Per poter salvare tutti i contenuti di cui hai bisogno. Con esso puoi guardare film, serie TV, intrattenimento … Nonostante i suoi limiti, è un ottimo dispositivo per quegli utenti che non cercano qualcosa di professionale ma qualcosa per un uso di base e principalmente per la navigazione.

Questi laptop contengono un file chiave di ricerca Ciò ti consentirà di accedere a tutti i contenuti, nonché a ricerche rapide su Internet in pochi secondi. È altamente ottimizzato per l’uso quotidiano!

E questo prezzo? pazzo!

Ora puoi farlo più economico che mai. Stiamo parlando del fatto che di solito costa 280 euro ca. Ora puoi ottenerlo da Amazon a soli 243 euro, un’offerta all’altezza della situazione.

