L’arbitro Craig Napier, la prima persona a dichiararsi gay nel calcio scozzese

Whistler è il giocatore più gay del paese dai tempi del compianto attaccante degli Hearts Justin Fashanu.

Arbitro scozzese Craig Napper annunciare gay Questo giovedì, per diventare il numero uno gay Nel calcio scozzese dal compianto attaccante degli Hearts Justin Fashanu a metà degli anni ’90.

Esempio di rilevamento dei fischi di categoria 1 Jake Daniels di Blackpool dopo che il 17enne ha rivelato la sua sessualità il mese scorso.

Napier32 anni, l’ha detto Daniele Lo ha ispirato e ha sentito il bisogno di “cambiare le carte in tavola” e rimuovere lo stigma e la paura che altri potessero provare una situazione simile.

In un video diffuso dalla Federcalcio scozzese, ha dichiarato: “Ovviamente è qualcosa con cui convivo da molto tempo. È stato un viaggio difficile… ..

“Non credo che questa dovrebbe essere una novità, ma ora penso che sia perché abbiamo bisogno di vedere il cambiamento in modo che le persone sentano di poter essere se stesse”.

Daniele È diventato il primo giocatore attivo nel calcio professionistico britannico a dichiararsi gay Di Fasano, ex attaccante di Norwich City e Nottingham Forest, nel 1990.

Craig Napier ha notato di essere stato ispirato dalla recente dichiarazione di Jake Daniels. Sammy Turner/gruppo SNS tramite Getty Images

“Per molto tempo ho pensato che avrei dovuto nascondere la verità perché volevo esserlo, e infatti ora sono un calciatore professionista”, ha spiegato. Daniele. “Mi chiedevo se dovevo aspettare fino al ritiro dal gioco, perché nessun altro calciatore professionista è mai uscito qui.

“Tuttavia, sapevo che questo significava mentire troppo a lungo e non essere in grado di essere me stesso e vivere la vita che volevo”.

Anche l’arbitro della lega inferiore Lloyd Wilson si è dichiarato gay dopo l’annuncio Napier.

“Il viaggio forse di 17 anni di vivere una vita che non volevo vivere, vivere una bugia… e probabilmente dettato dal calcio e portato fuori in così tanti modi”, ha detto Wilson in un video clip dell’organizzazione benefica per la salute mentale Back Sul lato. . sul suo canale Youtube.